Coahuila impulsa nueva ingeniería en semiconductores

La UTC desarrolla junto a empresas y organismos productivos una carrera estratégica para fortalecer innovación, electromovilidad y manufactura tecnológica

La Universidad Tecnológica de Coahuila inició los trabajos técnicos y académicos para la creación de una nueva carrera enfocada en microelectrónica y semiconductores, proyecto impulsado junto con empresas de la región ante la creciente demanda de talento especializado en sectores tecnológicos y automotrices.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia, encabezada por el rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, se realizó el Análisis Situacional de Trabajo para desarrollar la Ingeniería en Microelectrónica y Semiconductores y el Técnico Superior Universitario en Manufactura de Semiconductores.

En el proyecto participan compañías como BorgWarner, BMTS Technology, HL Mando, ZF, Linamar, Engicom y Tetakawi, además de organismos empresariales como CANACINTRA, AIERA y CIAC.

El rector explicó que actualmente la UTC ya opera un Diplomado en Semiconductores mientras avanza el proceso formal para obtener la autorización federal de la nueva carrera profesional.

“Nosotros ya tenemos elaborado un diplomado para comenzar a trabajar con personas que tengan conocimientos en electrónica, mecatrónica, automatización o automotriz”, señaló.

Guadarrama detalló que la etapa actual busca vincular directamente las necesidades de la industria con el diseño académico de los programas educativos, con el objetivo de formar perfiles especializados que respondan a la demanda tecnológica de empresas instaladas en Coahuila.

Indicó que el desarrollo de esta carrera forma parte de una estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer sectores relacionados con innovación, electromovilidad y manufactura avanzada.

El rector explicó que, tras concluir el análisis técnico, el proyecto deberá ser validado por organismos educativos estatales y federales antes de recibir autorización definitiva por parte de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Además, destacó que el tema de los semiconductores cobró relevancia internacional tras la crisis de abastecimiento registrada durante y después de la pandemia, situación que impactó directamente a la industria automotriz y tecnológica.

“Los semiconductores ya son indispensables prácticamente en todos los sectores tecnológicos”, comentó.

Incluso, comparó el impacto potencial de esta industria con la llegada de armadoras automotrices como Chrysler y General Motors a la región sureste de Coahuila.

“Se piensa que este movimiento puede ser equiparable a la llegada de las armadoras a la región”, afirmó.

Finalmente, señaló que las instituciones educativas deberán acelerar los procesos académicos para responder a las nuevas necesidades industriales que comienzan a consolidarse en el estado.