La Secretaría de Educación elabora un atlas de riesgo escolar y refuerza protocolos de prevención y capacitación para docentes

La Secretaría de Educación de Coahuila identificó 196 escuelas ubicadas en sectores considerados inseguros, como parte de los trabajos para integrar un diagnóstico de riesgos y fortalecer las medidas de protección de estudiantes y docentes en el estado.

María del Carmen Ruiz Esparza, subsecretaria de Planeación Educativa, informó que los planteles fueron identificados mediante un proceso de coordinación con autoridades de seguridad, que proporcionan información sobre las colonias donde existen condiciones que requieren especial atención.

La funcionaria explicó que el diagnóstico contempla escuelas de distintos municipios de Coahuila y permite establecer prioridades para las acciones preventivas.

“Tenemos ya el diagnóstico de las escuelas que están ubicadas […] en regiones bastante inseguras”, señaló Ruiz Esparza al confirmar que son 196 los planteles identificados.

Precisó que las autoridades de seguridad reportan cuáles son las colonias consideradas problemáticas y, a partir de esa información, la Secretaría de Educación determina los centros escolares que requieren seguimiento.

Como parte de estas acciones, la dependencia mantiene reuniones periódicas con la Subsecretaría de Proximidad Social para revisar los protocolos de seguridad aplicables en las instituciones educativas.

Los trabajos también involucran al área de Educación Básica y a otras instancias relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes.

Ruiz Esparza explicó que se desarrolla un proceso de capacitación dirigido a docentes de Coahuila, con la participación de personal especializado de las autoridades de seguridad.

La subsecretaria señaló que estas actividades forman parte del trabajo que continúa realizándose en torno al atlas de riesgo escolar, con el propósito de contar con información que permita atender las condiciones de seguridad del entorno educativo.

La identificación de los 196 planteles constituye uno de los principales resultados del diagnóstico, mientras las autoridades educativas mantienen la revisión de protocolos y las acciones de prevención en coordinación con las corporaciones de seguridad.