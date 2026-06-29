Coahuila firma el Pacto Coahuila 2026 por el empleo

El gobernador destacó que la estabilidad laboral es uno de los principales activos de Coahuila y afirmó que debe fortalecerse de manera permanente

Con el compromiso de preservar la estabilidad laboral, fortalecer el empleo y mantener a Coahuila como uno de los principales destinos para la inversión, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó este jueves la firma del Pacto Coahuila 2026, acuerdo suscrito por representantes del Gobierno del Estado, organismos empresariales y centrales obreras.

La ceremonia se realizó en el Salón Villa Ferré de Saltillo con la participación de la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro; el secretario general de la CTM Nacional, Tereso Medina Ramírez; la presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega; representantes del sector empresarial, sindicatos y autoridades de los tres poderes del Estado. Durante el evento también se transmitió un mensaje del director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira.

Destacan la estabilidad laboral como fortaleza de Coahuila

En su mensaje, el gobernador destacó que la estabilidad laboral es uno de los principales activos de Coahuila y afirmó que no puede darse por garantizada, sino que debe fortalecerse de manera permanente mediante el diálogo entre trabajadores, empresas y gobierno.

“La estabilidad laboral es uno de los temas más importantes que podemos ofrecer como estado para la inversión y para el desarrollo. No se puede dar por hecho; la tenemos que trabajar permanentemente”, señaló.

Jiménez Salinas explicó que, frente al entorno de incertidumbre generado por la relación comercial entre México y Estados Unidos, Coahuila ha apostado por generar condiciones de certeza para la inversión mediante el estado de derecho, mano de obra calificada, infraestructura, servicios y seguridad pública.

El mandatario recordó que Coahuila se mantiene entre las entidades con mejores indicadores de seguridad del país y aseguró que ese entorno, junto con la paz laboral, ha permitido consolidar al estado como un destino atractivo para empresas nacionales e internacionales.

Pacto contempla empleo, productividad y diálogo social

Durante la apertura del evento, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, señaló que el Pacto Coahuila 2026 se sustenta en cinco ejes: preservación del empleo; conciliación entre la vida laboral y familiar; capacitación para el trabajo; productividad y desarrollo económico; y fortalecimiento del diálogo social. Indicó que uno de los principales retos será construir acuerdos para una eventual transición hacia la jornada laboral de 40 horas, privilegiando la gradualidad y la competitividad.

Por su parte, el secretario general de la CTM Nacional, Tereso Medina, afirmó que la estabilidad laboral representa hoy un factor de competitividad para Coahuila y consideró que el acuerdo fortalece el trabajo conjunto entre sindicatos, empresas y gobierno. Asimismo, destacó que la eventual reducción de la jornada laboral deberá implementarse mediante acuerdos entre los sectores productivos.

La presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, reconoció el modelo de diálogo social que distingue a Coahuila y aseguró que la colaboración entre autoridades, empresarios y trabajadores ha permitido consolidar un entorno favorable para la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

En representación del sector empresarial, Roberto Cabello Elizondo subrayó que la seguridad y la estabilidad laboral constituyen la base del desarrollo económico del estado, al tiempo que llamó a fortalecer la relación entre empresas y sindicatos como aliados para mantener la competitividad.

De manera virtual, el director de la OIT para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira, destacó que el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores continúa siendo la mejor herramienta para enfrentar las transformaciones del mercado laboral y reconoció a Coahuila como un ejemplo de construcción de acuerdos mediante el diálogo social.

El objetivo del Pacto Coahuila 2026 es reafirmar la alianza estratégica entre gobierno, empresarios y trabajadores para preservar el empleo, impulsar la productividad, fortalecer la competitividad y mantener la estabilidad laboral como una de las principales fortalezas del estado.