Coahuila extenderá operativo de seguridad a colonias de riesgo

El gobernador anunció un despliegue coordinado de corporaciones estatales, federales y municipales, acompañado de acciones sociales, educativas y deportivas

El Gobierno de Coahuila extenderá a distintas regiones del estado un operativo de seguridad dirigido a colonias y barrios identificados con focos de riesgo, mediante el despliegue coordinado de corporaciones de los tres órdenes de gobierno y la incorporación de programas de prevención social, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario explicó que la estrategia fue instruida durante la reunión de seguridad de la semana pasada y comenzó a reflejarse durante el fin de semana con una mayor presencia de elementos estatales y federales en zonas consideradas prioritarias.

Detalló que el operativo se apoyará en cinco componentes: prevención, proximidad, inteligencia, capacidad operativa y coordinación institucional, con el objetivo de reforzar la vigilancia y atender las condiciones que favorecen la incidencia delictiva.

Jiménez Salinas anunció que la estrategia incorporará a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF, programas sociales y áreas de educación y deporte, además de los gobiernos municipales.

El propósito es complementar los despliegues policiales con actividades comunitarias y medidas preventivas, para que la intervención no se limite a la presencia de fuerzas de seguridad.

El gobernador indicó que sostendría una reunión para integrar las acciones de las distintas dependencias y preparar un plan que será presentado ante el Consejo Estatal de Seguridad, con la intención de establecerlo como una política pública aplicable en todo Coahuila.