Coahuila está listo para exportar ganado y calcula reapertura

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que el estado ya cumplió con los requisitos sanitarios y de infraestructura para reactivar las exportaciones.

Coahuila podría reanudar la exportación de ganado hacia Estados Unidos a finales de octubre, una vez que avance la reapertura gradual de los cruces fronterizos y se compruebe el funcionamiento de los nuevos protocolos sanitarios implementados para prevenir el gusano barrenador.

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que el estado se encuentra listo para exportar y que no existen documentos, adecuaciones o requisitos pendientes en las estaciones cuarentenarias de Piedras Negras y Acuña.

“No falta un documento, un papel o alguna adecuación a ninguna de sus estaciones cuarentenarias para exportar”, se informó.

La primera etapa comenzará el 24 de agosto con la reapertura del puerto de Douglas, Arizona, donde inicialmente se prevé movilizar alrededor de 750 cabezas de ganado por día.

Posteriormente, deberán avanzar los procedimientos para habilitar cruces en Nuevo México y, en una siguiente fase, las estaciones de Texas, que son las que permitirían a Coahuila recuperar directamente la exportación desde su frontera.

La expectativa de la Secretaría de Desarrollo Rural es que esta segunda etapa pueda concretarse alrededor de mes y medio después, por lo que Coahuila calcula que podría estar nuevamente exportando ganado hacia finales de octubre.

“Nuestro cálculo es que en un mes y medio más o menos venga la segunda etapa, donde estaría considerado Nuevo México y Texas, por ahí de finales de octubre”, se explicó.

Coahuila ya cuenta con los checklist completos de sus puertos de inspección y exportación en Piedras Negras y Acuña, además de que ambas instalaciones han recibido inversiones para cumplir con los requerimientos sanitarios establecidos.

Las estaciones cuarentenarias también cuentan con la autorización correspondiente para entrar en operación una vez que Estados Unidos dé luz verde a los puertos fronterizos de Texas.

Entre las nuevas medidas que acompañarán la reapertura se contempla la utilización de binomios caninos por parte de autoridades estadounidenses y la incorporación de aretes electrónicos para mejorar el seguimiento del ganado durante su traslado.

El protocolo también establece vigilancia sanitaria alrededor de los puertos de inspección, con el propósito de evitar la presencia de casos de gusano barrenador en las zonas cercanas a los cruces.



Desde la aparición del primer caso de esta plaga en México, en noviembre de 2024, Coahuila reforzó el control de la movilización de ganado procedente de otras entidades.

Entre las medidas aplicadas se encuentran la duplicación del personal en puntos de inspección, la instalación de revisiones en zonas estratégicas y el fortalecimiento de la infraestructura cuarentenaria.



La Secretaría de Desarrollo Rural mantiene además coordinación con Senasica para reforzar la inspección de ganado proveniente de otros estados sobre carreteras federales y con la Unión Ganadera Regional de Coahuila para la aplicación de los protocolos.



El cierre de la frontera ha impedido que productores coahuilenses aprovechen los precios del mercado estadounidense. La dependencia ha precisado que, más que pérdidas directas, los ganaderos han enfrentado ingresos que dejaron de percibir al no poder colocar sus animales en un mercado que ofrecía mejores precios.



Coahuila tiene capacidad para exportar alrededor de 60 mil cabezas de ganado al año y se estima que, después de prácticamente dos años de restricciones, han dejado de enviarse aproximadamente 120 mil becerros.



A pesar de la contingencia sanitaria, la Secretaría de Desarrollo Rural sostiene que Coahuila no ha registrado animales muertos por gusano barrenador, situación que atribuye a la vigilancia, inspecciones y controles aplicados.



La mayor parte del territorio estatal cuenta con condiciones sanitarias para exportar. Las excepciones corresponden a La Laguna, una parte de la Región Sureste, principalmente hacia Arteaga, y una zona de la Región Centro, clasificadas bajo un estatus sanitario diferente.



Coahuila también trabaja en un esquema regional junto con Tamaulipas y Durango, con la intención de coordinar la salida de ganado del noreste una vez que se normalice el comercio con Estados Unidos.



Mientras se concreta la reapertura, productores han recurrido a alternativas como la engorda de ganado. De acuerdo con la información proporcionada, existen más de 60 millones de pesos colocados en financiamiento para productores que mantienen sus animales durante este periodo.



También se encuentra en proceso el proyecto para rehabilitar el rastro TIF de Monclova y desarrollar un centro de subastas, pendiente de aprobación dentro de un esquema de financiamiento.



Por ahora, la atención está puesta en el inicio de operaciones del 24 de agosto en Arizona. Si el protocolo avanza sin contratiempos y posteriormente se habilitan Nuevo México y Texas, Coahuila estaría en condiciones de reactivar sus exportaciones prácticamente de inmediato desde Acuña y Piedras Negras.