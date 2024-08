 Coahuila está libre de 'cobro de piso': Federico Fernández

El secretario de Seguridad, Federico Fernández Montañez, confirmó que Coahuila es una de las pocas entidades donde no se presenta este tipo de extorsión

Luego de que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) diera a conocer la incidencia de “cobro de piso” en los 32 estados de la República, el secretario de Seguridad, Federico Fernández Montañez, confirmó que Coahuila es una de las pocas entidades donde no se presenta este tipo de extorsión.

Dijo que en el estado no se tienen denuncias por este delito, que consiste en que los delincuentes exigen cuotas de “protección” a comerciantes y empresarios, so pena de tomar represalias contra quienes no les pagan, llegando incluso al asesinato.

De acuerdo con el estudio de la Anpec, 22 de las 32 entidades federativas padecen este delito, sin embargo Coahuila está entre las pocas excepciones.

“La verdad es que no hay, es una realidad. A diferencia de otras entidades del país que tienen esta práctica, que tienen este delito que daña mucho la actividad empresarial, conocida como pago de piso”, recalcó el funcionario estatal.

No obstante, enfatizó que en el estado no se baja la guardia en materia de seguridad para garantizar la tranquilidad de la sociedad y de los empresarios y comerciantes, que son quienes más sufren de este tipo de extorsiones.

“Aquí en Coahuila no tenemos un solo reporte de eso, y eso es parte de lo que genera inversiones, lo primero que preguntan los inversionistas es sobre la calidad de la seguridad y para ello no solo es lo que diga uno, pues esto se remite a indicadores del INEGI, el IMCO entre otras”, finalizó Federico Fernández.

