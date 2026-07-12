Coahuila espera luz verde para detonar proyecto de gas shale

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad ya cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto de extracción de gas shale

El Gobierno de Coahuila mantiene en espera la autorización del Gobierno federal para impulsar dos de los proyectos económicos más importantes para el estado: la explotación del gas shale y la creación de polos de desarrollo económico, iniciativas que, de concretarse, tendrían un impacto directo en la atracción de inversiones y la reactivación de la Región Carbonífera.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad ya cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto de extracción de gas shale y afirmó que únicamente falta la decisión de la Federación para ponerlo en marcha.

“En Coahuila estamos listos para el gas shale… dependemos del Gobierno federal, de la voluntad de ellos”, señaló.

El mandatario sostuvo que el proyecto no solo beneficiaría a la economía estatal, sino que también representaría una fuente importante de ingresos para Petróleos Mexicanos (Pemex).

Respecto a los polos de desarrollo económico, reconoció que las gestiones continúan desde hace varios meses, aunque hasta el momento ninguno ha sido formalmente aprobado.

“Hemos estado platicando ya desde hace mucho tiempo… están encaminados, más no se ha logrado concretar ninguno de ellos”, indicó.

Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, informó que ambos proyectos siguen en análisis por parte del Gobierno federal y expresó confianza en que puedan recibir el visto bueno antes de que concluya el año.

“Seguimos esperando el tema de la Federación… los estados todos estamos listos para cuando ellos nos den la luz verde”, afirmó.

Explicó que, en el caso del gas shale, existe interés de empresas especializadas, principalmente firmas que ya operan en Texas, aunque su llegada dependerá de las reglas que establezca la Federación para desarrollar esta industria en México.

“Son empresas que ya hacen esto en Texas y mostraron interés de invertir en México”, comentó.

Sobre los polos de desarrollo, Olivares Martínez detalló que los terrenos propuestos por Coahuila ya superaron una evaluación preliminar y actualmente se encuentran en revisión por distintas dependencias federales.

“Los predios ya se tienen ubicados… estamos confiados en que también se pueda dar antes de que termine el año”, concluyó.

De concretarse ambos proyectos, el Gobierno estatal estima que se abriría una nueva etapa para el desarrollo industrial y energético de Coahuila, particularmente en la Región Carbonífera, donde empresarios han señalado que estas inversiones podrían convertirse en un detonante para la generación de empleos y la diversificación económica.