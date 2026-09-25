Coahuila espera lineamientos para prohibir celulares en escuelas

La disposición federal ya establece la restricción de dispositivos en educación básica, pero la Secretaría de Educación de Coahuila todavía espera los criterios

La Secretaría de Educación de Coahuila se encuentra a la espera de los lineamientos específicos que definirán cómo deberá aplicarse la restricción del uso de teléfonos celulares en los planteles de educación básica del estado.

Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación en Coahuila, explicó que la disposición general ya fue establecida a nivel federal, pero todavía faltan los criterios que deberán precisar la operación de la medida, así como los procedimientos que seguirán las escuelas ante posibles incumplimientos.

“Hasta ahorita faltan los lineamientos específicos. La restricción ya la marca la publicación del Diario Oficial, pero vamos a esperar a que estos lineamientos estén completos para poder darlos a conocer”, señaló.

El funcionario indicó que la medida tendrá mayor incidencia en secundarias, debido a que en preescolar y primaria el uso de teléfonos celulares entre alumnos es considerablemente menor.

La restricción busca que los dispositivos no sean utilizados durante la jornada escolar salvo cuando exista una finalidad educativa o pedagógica, además de posibles excepciones relacionadas con la salud de algún estudiante.

Lozano Sánchez señaló que, como criterio general, se buscará que los alumnos dejen sus teléfonos en casa, tanto para reducir distracciones como para evitar extravíos o conflictos relacionados con el resguardo de los aparatos dentro de las escuelas.

El subsecretario destacó que madres y padres de familia tendrán un papel importante en la aplicación de la medida, debido a que son quienes proporcionan los dispositivos a los estudiantes.

Sobre posibles sanciones, indicó que todavía no existe una definición y que el área jurídica de la Secretaría de Educación deberá revisar las disposiciones federales antes de establecer los criterios específicos para Coahuila.

La aplicación de la restricción está prevista a partir del 3 de noviembre, por lo que el periodo previo servirá para definir las reglas y preparar a los planteles para su implementación.