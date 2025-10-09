Coahuila es un ejemplo de coordinación en Seguridad: Harfuch

Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros del país, y esto es gracias a la coordinación que existe entre el estado y la federación

Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros del país, y esto es gracias a la coordinación que existe entre el estado y la federación.

Así lo aseguró el Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, quien dijo que Coahuila se mantiene seguro a través del fortalecimiento de sus instituciones.

Dijo que el estado desde hace años ha trabajado por consolidar una policía estatal fuerte, y que el Gobierno federal ha pugnado porque otras entidades apuntalen sus policías estatales y municipales.

“Creo que donde hay un estado que fortalece sus instituciones de seguridad, se nota. Y Coahuila desde hace tiempo ha fortalecido su policía estatal, desde hace tiempo, no de ahorita”.

Dijo que con el gobierno de Manolo Jiménez, la federación ha tenido un efectivo intercambio de información que permite dar una respuesta inmediata a problemas de seguridad.

“Tenemos una muy buena coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, ¿qué quiero decir?, que cuando hay un evento, la información fluye rápido; si hay que hacer un operativo, lo hacemos rápido”.