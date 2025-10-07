Coahuila es el estado industrializado más seguro de México

El gobernador reiteró que Coahuila está listo para seguir creciendo como un socio confiable, competitivo y seguro para México, Estados Unidos y Canadá

El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que Coahuila es el estado industrializado más seguro del país, al participar en el North Capital Forum, durante el panel “Governors’ Perspectives on North American Integration”, donde compartió la visión de la entidad como un pilar clave en la integración económica de Norteamérica.

Durante su intervención, el mandatario destacó que la estabilidad, el estado de derecho, la paz laboral, la fuerza laboral calificada y la cercanía estratégica con Texas han permitido consolidar a Coahuila como uno de los destinos más atractivos para la inversión nacional y extranjera.

Jiménez Salinas subrayó que Coahuila y Texas comparten historia, visión y futuro, y trabajan en la creación de un corredor económico norteamericano, con infraestructura moderna, seguridad y talento bilingüe que fortalezca la competitividad regional dentro del marco del T-MEC.

El gobernador detalló que el modelo de desarrollo de Coahuila se sustenta en cinco pilares fundamentales:

• Paz laboral, con más de tres décadas sin huelgas.

• Estado de derecho, que brinda confianza a inversionistas.

• Mano de obra calificada, fortalecida por la vinculación entre universidades y empresas.

• Infraestructura y servicios con acceso a agua, tierra y energía.

• Y un modelo integral de seguridad, que coloca a la entidad entre las más seguras de México.

Explicó que la seguridad es el eje del crecimiento económico coahuilense, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana, lo que ha permitido mantener un entorno de paz social propicio para el desarrollo.

Actualmente, el 65% de la inversión extranjera en Coahuila proviene de Estados Unidos y Canadá, con la presencia de firmas como General Motors, Stellantis, Daimler, Magna, Martin Rea y Constellation Brands, que han fortalecido su operación con resultados sobresalientes.

Coahuila destaca además por ser el principal productor de vehículos en México, al concentrar el 20 por ciento de la producción nacional, además de liderar la industria de autopartes y ser el mayor fabricante de carros de ferrocarril del mundo. En minería, figura como líder nacional en plata refinada y carbón, mientras que en agroindustria ocupa el primer lugar en producción de leche y el segundo en vino mexicano.

Durante el foro, Jiménez Salinas compartió panel con las gobernadoras Marina del Pilar Ávila, de Baja California; María Teresa Jiménez, de Aguascalientes; y el gobernador Samuel García, de Nuevo León. Juntos abordaron temas como nearshoring, cadenas de suministro, diplomacia económica y desarrollo de talento.

El gobernador reiteró que Coahuila está listo para seguir creciendo como un socio confiable, competitivo y seguro para México, Estados Unidos y Canadá, invitando a las empresas internacionales a invertir en el estado y fortalecer el trabajo conjunto que impulsa la integración económica de América del Norte.