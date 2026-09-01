Coahuila entrega útiles a más de 500 mil estudiantes

Con el apoyo de becas municipales, estatales y federales, se impulsa que las niñas, niños y jóvenes tengan las condiciones para su desarrollo académico

Al hacer entrega de útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que los habitantes de esta entidad pueden llevar a sus hijos a la escuela de manera segura.

“Arrancamos el ciclo escolar con un estado echado pa’ delante, un estado tranquilo, en paz, un estado con oportunidades, con grandes condiciones de desarrollo, así que le deseo lo mejor a todas y todos los alumnos de Coahuila”.

Jiménez Salinas lamentó los hechos ocurridos en Zacatecas, donde, debido a hechos de violencia atribuidos a grupos del crimen organizado, se debió suspender el arranque del ciclo escolar para educación básica.

“La realidad es que en Coahuila trabajamos todos los días para que nuestra gente viva en un clima de paz, tranquilidad, obviamente no deseamos que esto suceda en ningún lado del país, por el contrario quisiéramos que hubiera paz y hubiera orden. “Nosotros hacemos lo que nos corresponde, obviamente no estamos exentos de que suceda algo, pero aquí hay una reacción determinante y contundente ante cualquier situación, y eso nos permite tener gobernabilidad y estado de derecho”.

Entregarán útiles a más de 500 mil estudiantes

El Gobernador dijo que más de 500 mil alumnas y alumnos recibirán un paquete de útiles escolares de forma gratuita y que con el apoyo de becas municipales, estatales y federales, se impulsa que las niñas, niños y jóvenes tengan las condiciones necesarias para su desarrollo académico.

Viaja a la CDMX para el informe

El mandatario dio a conocer que este martes estará viajando a la Ciudad de México como invitado al informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y afirmó que todo está listo para recibirla en unas semanas, cuando presente su informe en Coahuila.

Apuntó que espera que pronto arranquen los compromisos presidenciales, entre ellos la ampliación de la carretera Saltillo-Monclova, además de la solución del problema de AHMSA.