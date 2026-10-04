Coahuila encabeza medición nacional de presidentes de Tribunales

El ejercicio tuvo como objetivo conocer la percepción ciudadana sobre las 32 presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia del país

El magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, aparece en el primer sitio de la medición nacional realizada por GobernArte sobre conocimiento y aprobación de quienes encabezan los poderes judiciales estatales.

El resultado corresponde al estudio difundido el 2 de octubre.

De acuerdo con los datos publicados por la firma, Mery Ayup registró un indicador general de 38.4 por ciento, integrado por 36.3 por ciento de conocimiento ciudadano y 40.5 por ciento de aprobación.

La medición también ubicó posteriormente a los titulares de los tribunales de la Ciudad de México y Sonora, con indicadores generales de 37.0 y 35.5 por ciento, respectivamente.

El ejercicio tuvo como objetivo conocer la percepción ciudadana sobre las 32 presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia del país. GobernArte reportó un levantamiento mediante su plataforma Odiseo y una muestra de 885 encuestas por entidad, con un nivel de confianza de 95 por ciento, por lo que los resultados representan una fotografía de la opinión ciudadana durante el periodo en que se realizó el estudio.