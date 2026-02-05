Coahuila, en alerta por muerte de niños por posible rickettsiosis

La Secretaría de Salud de Coahuila activó una alerta epidemiológica, pues en 2025 registraron 30 casos de rickettsiosis, de los cuales 17 fueron fatales

La Secretaría de Salud de Coahuila activó una alerta epidemiológica tras el fallecimiento de dos menores de edad, presuntamente vinculados a mordeduras de garrapata, en el municipio de Ramos Arizpe, casos que habrían derivado en rickettsiosis, una enfermedad infecciosa de rápida evolución.

La subsecretaria de Promoción a la Salud, Martha Alicia Romero, informó que los casos corresponden a Alex un adolescente de 16 años y una su hermana Paloma de 12, quienes ingresaron el 31 de enero a unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente al Hospital Materno Infantil, donde fueron clasificados como casos probables de rickettsiosis.

Tras confirmarse el fallecimiento de Paloma y Alex, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica activó de inmediato los protocolos sanitarios, que incluyen la toma de muestras clínicas, la investigación epidemiológica del entorno familiar y el despliegue de brigadas de salud en la colonia Manantiales, donde ocurrieron los hechos.

Las muestras recolectadas se encuentran en proceso de análisis de laboratorio, cuyos resultados podrían confirmarse en un plazo estimado de ocho a 10 días, conforme a los lineamientos nacionales de vigilancia epidemiológica.

Las autoridades sanitarias advirtieron que los síntomas iniciales de la rickettsiosis suelen ser inespecíficos, como fiebre, malestar general y erupciones cutáneas, lo que puede retrasar la atención médica.

No obstante, subrayaron que la enfermedad puede evolucionar a cuadros graves e incluso mortales en menos de cinco días si no se recibe tratamiento oportuno.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, durante 2025 se registraron 30 casos de rickettsiosis en Coahuila, de los cuales 17 derivaron en defunciones, lo que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en municipios como Ramos Arizpe y Saltillo.

Las autoridades reiteraron que el tratamiento está disponible en todas las unidades de salud, por lo que exhortaron a la población a acudir de inmediato ante cualquier sintomatología compatible.

Asimismo, hicieron un llamado a reforzar las medidas preventivas, como la revisión y desparasitación periódica de mascotas, evitar que ingresen a dormitorios, mantener limpios patios y viviendas, y permitir el acceso del personal de salud a los domicilios donde se realizan fumigaciones y acciones de control sanitario.

La Secretaría de Salud recordó que en la región Sureste de Coahuila existe presencia permanente de garrapata, algunas portadoras de la bacteria Rickettsia, lo que representa un riesgo sanitario constante si no se aplican medidas de prevención en los hogares y con los animales de compañía.