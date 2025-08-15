Coahuila en alerta por aranceles de Trump: CANACINTRA

CANACINTRA Coahuila alerta que prórroga arancelaria de Trump genera incertidumbre y afecta industria, exportaciones y proveedores en México

El presidente de la CANACINTRA en la región sureste de Coahuila, Arturo Reveles, advirtió que las recientes disposiciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a los aranceles tienen a México "contra la pared", generando incertidumbre en sectores clave de la economía. Reveles explicó que Trump ha renovado por 90 días más su política arancelaria, lo que prolonga la presión sobre las exportaciones mexicanas.

El líder empresarial señaló que esta situación impacta directamente en la cadena productiva, afectando no solo a las grandes industrias exportadoras, sino también a los proveedores locales, quienes dependen de un flujo comercial estable. Reveles indicó que la región sureste de Coahuila, con su importante actividad industrial, resiente particularmente estos cambios que complican la planeación y los costos operativos.

Pese al panorama adverso, expresó su esperanza en que la firma de un nuevo tratado comercial entre ambos países pueda abrir un escenario más favorable para los empresarios mexicanos. Mientras tanto, exhortó a mantener el diálogo con las autoridades federales para que se defiendan los intereses de México y se proteja la competitividad de estados clave como Coahuila.