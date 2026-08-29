Coahuila ejercerá alrededor de 400 mdp en mejoras escolares

El delegado del Bienestar en Coahuila informó que los recursos se distribuirán en distintas regiones del estado, con prioridad en zonas rurales.

Alrededor de 400 millones de pesos serán ejercidos durante 2026 en obras de rehabilitación y mejoramiento de escuelas de Coahuila, informó Américo Villarreal, delegado del Bienestar en el estado.

El funcionario explicó que los recursos se distribuirán entre distintas regiones y municipios, con especial atención a zonas rurales y planteles de educación especial, que reciben apoyo de manera recurrente.

“En todo Coahuila son como unos 400 millones en remodelaciones en todo el estado”, señaló.

Villarreal explicó que, paralelamente, se establecieron mesas de trabajo con el Gobierno del Estado para revisar los proyectos de obra mayor que los comités de padres de familia decidan realizar con recursos federales.

El objetivo es evitar que se construyan techumbres, aulas, baños u otro tipo de infraestructura sin una revisión técnica adecuada que pudiera representar riesgos posteriores.

“Nos enfocamos únicamente en obras mayores como techumbres, construcciones de baños o algún tipo de aulas”, explicó.

En esta primera etapa, la revisión se concentró en escuelas de Saltillo, donde, de acuerdo con el delegado, ya existe un avance importante.

La intención es habilitar una ventanilla única para que los comités de padres de familia reciban orientación y puedan contar con un diagnóstico antes de ejecutar obras de mayor escala.

Villarreal aclaró que las intervenciones menores, como pintura, remodelación, electrificación y mantenimiento básico, quedaron fuera de este acuerdo específico, por tratarse de trabajos que no requieren el mismo nivel de revisión estructural.

Los comités escolares continuarán siendo quienes decidan en qué utilizar los recursos federales, pero en los proyectos de mayor impacto se busca que exista acompañamiento técnico para reducir riesgos y asegurar que las obras cumplan con los lineamientos correspondientes.

El delegado señaló que el esquema comenzó con Saltillo por el tamaño del universo de planteles y que posteriormente podría extenderse a otras regiones del estado.