Coahuila dudan de pase turístico en NL por impacto en movilidad

Funcionaria de Coahuila cuestiona pase turístico de NL al advertir que podría complicar el tránsito diario entre Saltillo y Monterrey

La encargada del despacho de la Secretaría de Turismo de Coahuila, Martha Moncada, cuestionó la funcionalidad del nuevo “pase turístico” que analiza implementar Nuevo León para vehículos con placas foráneas, al considerar que podría complicar aún más la movilidad diaria entre ambas entidades.

La funcionaria señaló que existe un flujo permanente de personas entre Coahuila y Nuevo León, especialmente entre Saltillo y Monterrey, donde miles de ciudadanos viajan diariamente por motivos laborales, comerciales y turísticos.

“No creo honestamente que sea muy funcional”, expresó Moncada al referirse al esquema anunciado por autoridades de Nuevo León, el cual busca crear una base de datos de vehículos provenientes de otros estados.

Indicó que actualmente el tránsito vehicular entre ambas entidades ya presenta complicaciones importantes, particularmente en horarios de alta movilidad hacia Monterrey, por lo que consideró que nuevas medidas podrían generar más dificultades.

La encargada de Turismo evitó pronunciarse directamente sobre las políticas públicas del gobierno neoleonés, aunque reconoció que la propuesta genera dudas sobre su viabilidad operativa.

“Vamos a esperar al tiempo, porque no creo que sea muy funcional”, reiteró.

El cuestionamiento surgió luego de que autoridades de Nuevo León anunciaran la creación de un pase turístico digital y gratuito para vehículos foráneos, mecanismo que todavía se encuentra en etapa de análisis y mesas de trabajo con municipios y organismos civiles.

Hasta el momento, el gobierno de Nuevo León no ha definido si existirán sanciones para quienes no tramiten el pase ni cuándo entraría oficialmente en operación.