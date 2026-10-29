Coahuila destina 20 millones de pesos a emprendedores

Jiménez entregó créditos y estímulos económicos para jóvenes y mujeres emprendedoras, con apoyos para fortalecer negocios y financiar nuevos proyectos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la entrega de créditos y estímulos económicos dirigidos a jóvenes y mujeres emprendedoras, con una bolsa de 20 millones de pesos para fortalecer negocios en operación, impulsar nuevos proyectos productivos y promover la inclusión financiera.

Acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, el mandatario destacó que estos programas buscan respaldar a quienes desean iniciar o consolidar una actividad económica, así como fomentar la formalidad y contribuir al crecimiento de la economía local.

“Seguimos apoyando a los jóvenes y mujeres emprendedoras con la entrega de microcréditos y estímulos económicos ‘Pa’ los Emprendedores’, con una inversión de 20 millones de pesos. Seguimos impulsando la economía local”, expresó Jiménez Salinas.

Microcréditos para fortalecer negocios en Coahuila

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, explicó que el programa de microcréditos está dirigido a personas que ya cuentan con un negocio en funcionamiento y necesitan financiamiento para fortalecerlo, ampliarlo o consolidarlo.

La convocatoria contempla a mujeres de 18 años en adelante y a hombres de entre 18 y 35 años, siempre que sean residentes de Coahuila.

Para facilitar el acceso al financiamiento, el Gobierno estatal destina hasta 10 millones de pesos para subsidiar los intereses de los créditos. Por su parte, la Unión de Crédito Valora aporta los recursos para el financiamiento y cubre los gastos de administración, de acuerdo con la información presentada por las autoridades.

Este esquema busca reducir la carga financiera para las personas emprendedoras y ofrecerles mejores condiciones para invertir en sus negocios.

Estímulos económicos para nuevos proyectos productivos

El segundo componente del programa está enfocado en quienes tienen una idea de negocio y necesitan recursos para comenzar a desarrollarla.

A diferencia de los microcréditos, dirigidos a establecimientos que ya operan, los estímulos económicos buscan respaldar nuevos proyectos productivos y facilitar el inicio de actividades comerciales o de servicios.

Martínez y Morales informó que hasta el momento se han aprobado apoyos para 492 personas de distintas regiones de Coahuila. De ese total, 437 son mujeres y 55 hombres.

Entre los apoyos destacó la asignación de 100 estímulos para el municipio de Sierra Mojada, particularmente para habitantes de la comunidad de Hércules.

Gobierno estatal destaca impacto en la economía familiar

Durante el evento, Manolo Jiménez señaló que los programas de apoyo al emprendimiento forman parte de las acciones de su administración para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

El gobernador afirmó que el bienestar depende de diversos factores, por lo que su gobierno también trabaja en seguridad, infraestructura, desarrollo económico, obras públicas, programas sociales, educación y salud.

Asimismo, informó que durante su administración se han atraído 222 inversiones procedentes de 19 países, que representan casi 200 mil millones de pesos y la generación de 85 mil nuevos empleos, según las cifras presentadas por el mandatario.

Jiménez Salinas sostuvo que el respaldo a emprendedores busca contribuir a la economía familiar y popular, además de apoyar a quienes desean trabajar, invertir o desarrollar una actividad productiva en la entidad.

Manolo Jiménez afirma que emprendedores cuentan con respaldo estatal

El mandatario aseguró que su administración busca mantener una relación de colaboración con los sectores productivos y atender las prioridades de la población mediante programas y proyectos públicos.

“Cuentan con nosotros; aquí tienen un gobierno aliado. Nosotros, este gran equipo, entendemos que tenemos que jalar como punto de encuentro. No andar grillando, polarizando, dividiendo, echando culpas; sino asumiendo responsabilidades, escuchando cuáles son las prioridades de nuestra gente y, en torno a ello, desarrollar proyectos, programas y obras para mejorar Coahuila”, expresó.

El gobernador señaló que los apoyos al emprendimiento forman parte de una estrategia para impulsar la actividad económica y generar oportunidades para quienes buscan iniciar o hacer crecer un negocio.