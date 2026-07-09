Coahuila destina 2 mil mdp a infraestructura estratégica

La Región Sureste de Coahuila concentra obras por más de 2 mil millones de pesos para fortalecer movilidad y crecimiento económico

La Región Sureste de Coahuila concentra actualmente una inversión superior a 2 mil millones de pesos en obras de infraestructura estratégica, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien aseguró que los proyectos avanzan conforme a lo programado y buscan fortalecer la movilidad, el desarrollo económico y la calidad de vida de la población.

Durante la supervisión de la modernización de la carretera Saltillo–Zacatecas, el mandatario destacó que una de las principales obras es la ampliación de este corredor hacia Derramadero, donde se destinan más de 700 millones de pesos y cuya conclusión está prevista para el mes de noviembre.

Además, señaló que en la Región Sureste también se ejecutan proyectos como el puente del bulevar Misión Cerritos, la modernización de la Expo Coahuila y obras sobre la antigua carretera a Monclova, mientras que en otras regiones del estado continúan trabajos como el libramiento Abastos-Independencia, la Ruta Fiscal en la frontera norte y la Puerta 4 de Monclova.

“Tan solo en la Región Sureste estamos invirtiendo más de 2 mil millones de pesos en grandes obras de infraestructura y vamos avanzando en tiempo y forma, cumpliendo los compromisos que hicimos con la ciudadanía”, afirmó.

Jiménez Salinas explicó que estas inversiones forman parte de una estrategia integral que busca mejorar la calidad de vida de las familias mediante infraestructura, seguridad, desarrollo económico, educación, salud y programas sociales.

El gobernador informó además que durante julio su administración mantiene una etapa de supervisión de obras, entrega de programas sociales y planeación del segundo semestre del año.

Precisó que la reunión de gabinete celebrada esta semana estuvo enfocada en definir el plan ejecutivo que se desarrollará de agosto de 2026 a junio de 2027, con el propósito de coordinar las acciones de todas las dependencias estatales.

“Julio también es un mes para planear. Revisamos qué se ha hecho, qué falta por hacer y lo que le corresponde a cada dependencia para arrancar con todo a partir de agosto”, explicó.

Manolo Jiménez aseguró que la prioridad de su administración es responder a las necesidades planteadas por la ciudadanía y por los distintos sectores productivos, por lo que afirmó que las principales obras que hoy se ejecutan nacieron de solicitudes realizadas por habitantes e iniciativa privada.

Como ejemplo, mencionó el distribuidor vial que forma parte de la modernización de la carretera Saltillo–Zacatecas, el cual fue incorporado al proyecto a petición de habitantes de comunidades rurales de la zona para contar con accesos más seguros y funcionales.