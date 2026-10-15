Coahuila destaca seguridad y libertad en premio de periodismo

Por: Irene Zapata 14 Octubre 2026, 16:10 Compartir

Destacó la importancia de los medios de comunicación, quienes intervienen en la manera en que una sociedad comprende su presente y decide su futuro

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Durante su intervención en la entrega del Premio Cultural de Periodismo de la UA de C, el Subsecretario de Gobierno e Imagen Institucional del Gobierno de Coahuila, Diego Rodríguez Canales, destacó que en la entidad se privilegia la fortaleza institucional y la seguridad de sus habitantes. Diego Rodríguez destaca la seguridad y la libertad “Cualquier proyecto de gobierno debe responder una pregunta elemental: ¿se tiene la voluntad y la capacidad de proteger la libertad de las personas?, y quizás es el valor más importante que hoy traigo a mi discurso, que es justamente el tema de la seguridad”, dijo Rodríguez Canales. “Porque cuando la delincuencia impone sus reglas, cobra por trabajar o decide quién puede hablar, termina apropiándose de la vida pública. Ninguna ideología justifica que el miedo gobierne donde debe de gobernar la ley y las instituciones”, agregó. Subraya la importancia de proteger el ejercicio periodístico Destacó la importancia de los medios de comunicación, quienes intervienen en la manera en que una sociedad comprende su presente y decide su futuro. “Una sociedad necesita sin duda voces objetivas, necesita información confiable y también necesita autoridades con capacidad de escucharlos. “Esa tranquilidad crea condiciones indispensables para ejercer el periodismo. Salir a reportear, investigar, preguntar y publicar, proteger esas libertades es una responsabilidad permanente que a veces se olvida porque, al tenerla, olvidamos lo que vivimos hace algunos años o lo que viven en algunas otras partes de nuestro país”.