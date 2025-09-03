Coahuila destaca seguridad con los mejores indicadores del país

Tras la reunión Consejo Nacional de Seguridad, el gobernador Manolo Jiménez, señaló que la entidad ocupa el segundo lugar nacional con menos homicidios dolosos

Coahuila fue reconocido como uno de los tres estados con mejores resultados en materia de seguridad durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en la capital del país y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la entidad ocupa el segundo lugar nacional con menos homicidios dolosos, con una tasa de 30.67 frente a la media nacional de 156.86. También se ubica en tercer lugar con menos casos de violación, cuarto en menor robo de vehículos y quinto en extorsión.

El mandatario destacó que estos indicadores son resultado del trabajo coordinado entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, policías estatales y municipales, fiscalías, así como sociedad civil e iniciativa privada. Subrayó que la seguridad es el tema al que más tiempo dedica su administración y uno de los pilares para mantener la paz social y la atracción de inversiones en el estado.

Durante el encuentro, se reconoció que el modelo de seguridad aplicado en Coahuila se complementa con la estrategia nacional impulsada por el actual gobierno federal, lo que ha permitido fortalecer las acciones conjuntas en la materia.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los acuerdos del Consejo buscan aterrizar la estrategia nacional en cada entidad, mientras que Omar García Harfuch enfatizó que el objetivo es alcanzar consensos que generen políticas públicas eficaces frente a los retos de seguridad del país.

En la sesión participaron también Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.