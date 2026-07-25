Coahuila destaca por baja percepción de inseguridad: INEGI

Coahuila mantiene ciudades con baja percepción de inseguridad y se ubica entre las entidades mejor evaluadas del país, según datos del INEGI 2026.

Mientras 59.8 por ciento de los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad, Saltillo, Piedras Negras, Torreón y la zona metropolitana de La Laguna se mantienen entre las áreas urbanas con menor percepción de inseguridad del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que Piedras Negras registró el mejor indicador de Coahuila, con una percepción de inseguridad de 13.9 por ciento, seguida de Saltillo, con 16.9 por ciento; Torreón, con 22.5 por ciento; y la zona metropolitana de La Laguna, integrada por municipios de Coahuila y Durango, con 28.1 por ciento.

Las cuatro ciudades se ubicaron muy por debajo del promedio nacional, que fue de 59.8 por ciento, cifra que además representa una disminución respecto a marzo de 2026, cuando el indicador nacional fue de 61.5 por ciento, y de junio de 2025, cuando alcanzó 63.2 por ciento.

En el caso de Saltillo, la percepción de inseguridad prácticamente se mantuvo sin cambios, al pasar de 16.7 por ciento en marzo a 16.9 por ciento en junio. En Torreón también se observó estabilidad al pasar de 20.3 a 22.5 por ciento, mientras que la zona metropolitana de La Laguna disminuyó de 29.6 a 28.1 por ciento. Por su parte, Piedras Negras registró una ligera variación al pasar de 12.9 a 13.9 por ciento.

La ENSU evalúa trimestralmente la percepción de seguridad entre la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, además de medir experiencias relacionadas con delitos, desempeño de las autoridades y problemáticas que afectan la vida cotidiana.

Los resultados del segundo trimestre corresponden a entrevistas realizadas entre el 22 de mayo y el 12 de junio de 2026 en una muestra de 27 mil 300 viviendas, y colocan nuevamente a las principales ciudades de Coahuila entre las áreas urbanas donde la población reporta una menor percepción de inseguridad en comparación con el resto del país.