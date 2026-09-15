Coahuila desplegará 10 mil elementos por fiestas patrias

Como parte de esta estrategia, se mantienen operativos coordinados entre las corporaciones estatales y los municipios para los festejos patrios

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Un despliegue de alrededor de 10 mil elementos de seguridad se mantendrá activo durante las festividades patrias en Coahuila, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias que participarán en los festejos del Grito de Independencia y demás actividades programadas en los 38 municipios.

Municipios tendrán esquemas especiales de seguridad

El secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, señaló que cada municipio cuenta con un esquema de seguridad adaptado a la población esperada y a las características de sus festividades, además de mantenerse la coordinación para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró que su administración mantendrá una política de prevención y reacción contundente ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la tranquilidad de las familias, bajo la premisa de que en Coahuila “quien la hace la paga”.

Refuerzan coordinación durante las fiestas patrias

Como parte de esta estrategia, se mantienen operativos coordinados entre las corporaciones estatales y los municipios para los festejos patrios, mientras que el Gobierno de Coahuila continúa trabajando para generar condiciones de seguridad que permitan atraer más eventos nacionales e internacionales y fortalecer la confianza de visitantes, organizadores y ciudadanía.