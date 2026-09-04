Coahuila dará 50% de descuento en el control vehicular

Las 20 oficinas de Recaudación Fiscal operarán de 9:00 a 23:59 horas durante la jornada especial para atender a contribuyentes.

El Gobierno de Coahuila anunció la realización de una nueva venta nocturna para que los contribuyentes puedan aprovechar un 50 por ciento de descuento en los pagos de control vehicular, informó el administrador fiscal del Estado, José María Morales Padilla.

El funcionario señaló que la jornada se llevará a cabo del 17 al 19 de septiembre, periodo durante el cual las 20 oficinas de Recaudación Fiscal que operan en el estado ampliarán su horario de atención, permaneciendo abiertas de 9:00 de la mañana a las 11:59 de la noche.

Morales Padilla explicó que, además de las oficinas de Recaudación, se instalarán dos unidades móviles para facilitar el acceso de los contribuyentes a los descuentos y trámites. Una de ellas estará ubicada en un centro comercial de la colonia Mira Sierra, mientras que la otra brindará atención en una tienda comercial localizada en la colonia Nazas.

El administrador fiscal invitó a los contribuyentes a aprovechar esta campaña, particularmente quienes mantienen pendientes relacionados con el control vehicular, al considerar que el descuento representa una oportunidad para regularizar su situación y ponerse al corriente.