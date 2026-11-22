La entidad obtuvo un dictamen favorable por su vigilancia epidemiológica y bajo riesgo de reintroducción de la enfermedad

Coahuila obtuvo un dictamen favorable como entidad sin transmisión autóctona de paludismo y con bajo riesgo de reintroducción de la enfermedad, luego de acreditar 35 años sin casos de contagio local y contar con mecanismos de vigilancia epidemiológica, diagnóstico y respuesta oportuna.

El secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez, informó que la evaluación fue realizada durante esta semana por el Grupo Técnico Estatal de Paludismo de Tamaulipas, que participó como organismo externo en el proceso de Verificación Subnacional.

El funcionario reconoció el trabajo del personal de salud y destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer las estrategias de prevención, vigilancia y protección sanitaria en beneficio de las familias coahuilenses.

Evaluación reconoce capacidad de vigilancia y diagnóstico

Durante la reunión de clausura, el grupo evaluador entregó el dictamen favorable a las autoridades de la Secretaría de Salud, tras confirmar que no existen focos activos de transmisión y que el estado cuenta con procedimientos institucionales para prevenir, detectar y atender posibles casos.

Como parte de la revisión, los especialistas analizaron documentación y realizaron recorridos de campo en jurisdicciones sanitarias, hospitales, centros de salud y laboratorios. En estos espacios verificaron las acciones de vigilancia epidemiológica, atención médica, diagnóstico, control de vectores y promoción de la salud.

Entre las fortalezas identificadas destacaron la oportunidad y concordancia de los diagnósticos, la capacitación del personal de primer nivel de atención, la infraestructura técnica disponible y la coordinación entre autoridades sanitarias, municipales y comités de salud.

"Este dictamen representa un reconocimiento al trabajo que se realiza todos los días en nuestras unidades de salud. Contar con 35 años sin transmisión autóctona de paludismo demuestra la importancia de mantener una vigilancia permanente, personal capacitado y capacidad de respuesta ante cualquier riesgo", señaló Aguirre Vázquez.

Coahuila mantendrá acciones preventivas durante tres años

El secretario de Salud aclaró que la obtención del dictamen no significa que deban detenerse las medidas de prevención. Por el contrario, indicó que se mantendrán las labores de vigilancia epidemiológica durante los próximos tres años para conservar las condiciones alcanzadas y preparar a la entidad para la siguiente evaluación externa a la que será sometido el país.

También reiteró que el resultado es producto del trabajo permanente de las unidades médicas y de las estrategias impulsadas por el Gobierno estatal para prevenir enfermedades y proteger la salud de la población.

Aguirre Vázquez llamó a la población a mantenerse alerta ante posibles síntomas relacionados con el paludismo, especialmente si ha viajado a regiones donde existe transmisión de esta enfermedad.

Recordó que la Secretaría de Salud de Coahuila cuenta con pruebas diagnósticas gratuitas e invitó a las personas que presenten síntomas o tengan antecedentes de exposición a acudir a su unidad médica para recibir una valoración oportuna.