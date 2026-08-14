Coahuila crea más de 10 mil empleos formales en julio

Esto significa que cerca de siete de cada 10 trabajadores en Coahuila cuentan con un empleo formal, con acceso a seguridad social y prestaciones laborales

Coahuila generó 10 mil 185 nuevos empleos formales durante julio, cifra que colocó al estado en el tercer lugar nacional en creación de puestos de trabajo durante ese mes, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Coahuila registra su mejor julio en empleo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que este resultado representa el mejor mes de julio en materia de generación de empleo durante la actual administración estatal.

“En el último reporte del IMSS en Coahuila generamos más de 10 mil nuevos empleos para nuestra gente. Somos el tercer lugar nacional”, señaló.

Con las nuevas plazas registradas en julio, Coahuila acumula 19 mil 927 empleos formales durante 2026, considerando el periodo de diciembre de 2025 a julio de este año, lo que ubica a la entidad en el cuarto lugar nacional por generación de empleo acumulado.

Estado mantiene primer lugar en formalidad laboral

Además del crecimiento en puestos de trabajo, el estado mantiene indicadores elevados de formalidad laboral.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al primer trimestre de 2026, Coahuila ocupa el primer lugar nacional en formalidad laboral, con 65.8 por ciento, frente a un promedio nacional de 45.2 por ciento.

Esto significa que cerca de siete de cada 10 trabajadores en Coahuila cuentan con un empleo formal, con acceso a seguridad social y prestaciones laborales.

Jiménez Salinas señaló que la generación de empleo formal seguirá siendo una de las prioridades para el estado debido a su impacto en los ingresos y condiciones de vida de las familias.

“No hay mejor programa social que el empleo formal. Con un trabajo digno, las familias acceden a seguridad social, servicios de salud y mejores condiciones de vida”, expresó.

Expectativa es mantener crecimiento durante 2026

Coahuila también se mantiene en el octavo lugar nacional por número total de trabajadores registrados ante el IMSS.

El gobierno estatal atribuyó estos resultados a la llegada de nuevas inversiones, al crecimiento de empresas ya instaladas y a la coordinación con el sector productivo.

Para el segundo semestre del año, la expectativa es mantener la generación de empleo y fortalecer la llegada de nuevos proyectos productivos en las distintas regiones del estado.