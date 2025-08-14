Coahuila crea Consejo Estatal de Competitividad e Innovación

Coahuila instala Consejo de Competitividad e Innovación con apoyo del IMCO para mejorar indicadores, atraer inversión y fortalecer desarrollo económico y social

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la instalación del Consejo Estatal de Competitividad e Innovación, acompañado por Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con el objetivo de fortalecer los indicadores y diseñar políticas públicas que impulsen el desarrollo del estado.

Durante el evento, realizado en Palacio de Gobierno, se presentó el Plan Maestro de Competitividad del Estado, que busca consolidar una alianza entre gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad civil para mantener y mejorar los niveles de seguridad, desarrollo económico, estabilidad laboral y calidad de vida que distinguen a Coahuila.

Jiménez Salinas destacó que el estado cuenta con factores clave para atraer inversiones, como seguridad, estado de derecho y mano de obra calificada, y señaló que la colaboración con el IMCO permitirá identificar áreas de oportunidad y mejorar las mediciones en diversos rubros.

El jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores González, explicó que el Consejo será un espacio estratégico para escuchar todas las voces y coordinar acciones que fortalezcan la competitividad. Añadió que el Plan Maestro contempla un sistema claro de información y estadística para evaluar el desempeño de las políticas públicas.

Por su parte, Valeria Moy reconoció la disposición de Coahuila para involucrarse en el análisis de datos y trabajar en su mejora, y reiteró el apoyo del IMCO para acompañar este proceso.

En representación del sector empresarial, Alfredo López Villarreal señaló que los buenos indicadores son resultado del trabajo conjunto de todos los sectores, mientras que el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que este nuevo Consejo reafirma el compromiso del estado con la innovación y la atracción de inversiones.

Al evento asistieron funcionarios estatales, representantes de cámaras industriales y empresariales, y titulares de dependencias de la administración pública.