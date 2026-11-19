El programa contempla cinco planteles en Saltillo y Ramos Arizpe, cinco en Monclova y Frontera, tres en La Laguna, dos en la región norte y uno en Múzquiz

El Gobierno de Coahuila anunció el inicio de un programa para construir 16 nuevas preparatorias en nueve municipios del estado, con una inversión global de 330.3 millones de pesos, destinado a ampliar la cobertura de educación media superior y acercar los planteles a las zonas de crecimiento poblacional.

El arranque se realizó este miércoles 18 de noviembre en Ciudad Acuña, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el inicio de la construcción de la preparatoria Pa’ Delante número 1 Margarita Maza, ubicada en el fraccionamiento Valle del Mirador.

De acuerdo con la distribución presentada por el Gobierno del Estado, la región Sureste concentrará cinco de los nuevos planteles, que se construirán en Saltillo y Ramos Arizpe, con una inversión conjunta de 111.1 millones de pesos.

La región Centro-Desierto también contará con cinco preparatorias, distribuidas entre Monclova y Frontera, para las cuales se destinarán 99.6 millones de pesos.

En La Laguna se construirán tres planteles en Torreón y Matamoros, con recursos por 59.8 millones de pesos.

La región Norte recibirá dos preparatorias, una en Acuña y otra en Piedras Negras, con una inversión conjunta de 39.8 millones de pesos, mientras que en la región Carbonífera se contempla una escuela en Múzquiz, con 19.9 millones de pesos.

El programa se desarrolla en coordinación con el Gobierno Federal, aunque la administración estatal precisó que la inversión para las obras provendrá en su totalidad de recursos de Coahuila.

Primera preparatoria tendrá una inversión superior a 19 millones de pesos

El director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Julio Ivón Long Hernández, informó que la nueva preparatoria de Ciudad Acuña requerirá una inversión superior a 19 millones de pesos.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de dos niveles, con una superficie de mil 440 metros cuadrados, que incluirá tres aulas didácticas, un centro de cómputo, un aula de arte, un espacio administrativo y sanitarios.

También se instalarán redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias, una subestación con transformador de 75 kilovoltamperios y una cisterna con capacidad de 10 metros cúbicos.

La infraestructura exterior incluirá 148 metros lineales de cerca perimetral, una cancha de usos múltiples de 450 metros cuadrados y un techo estructural de 15 por 30 metros.

El gobernador señaló que el nuevo plantel se integrará a la infraestructura educativa que se ha desarrollado en el sector poniente de Acuña, donde ya existen una primaria y una secundaria, además de un jardín de niños en construcción.

Indicó que la cercanía con la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña permitirá ampliar las opciones educativas para los jóvenes de este sector, desde los niveles básicos hasta la educación superior.

Buscan reducir traslados y ampliar opciones educativas

Durante el evento, Jiménez Salinas sostuvo que la construcción de las nuevas preparatorias busca facilitar la continuidad de los estudios y disminuir los desplazamientos que realizan los jóvenes para asistir a clases.

“Desde el mero norte de Coahuila, en el municipio de Acuña, detonamos los proyectos de 16 nuevas preparatorias que vamos a construir en todas las regiones del estado”, expresó.

El alcalde de Ciudad Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, señaló que el sector poniente del municipio ha registrado crecimiento poblacional, por lo que consideró necesario ampliar la infraestructura escolar.

El edil informó que su administración ha destinado más de 90 millones de pesos a educación, además de otorgar más de 15 mil becas, distribuir 30 mil paquetes de útiles escolares y mochilas, entregar más de mil equipos de aire acondicionado y realizar más de 75 obras en planteles educativos.

En representación de los estudiantes, Marko Damián Solórzano Alberto, alumno de la Secundaria General número 7 Rosario Castellanos, destacó que la nueva preparatoria permitirá a los jóvenes continuar sus estudios cerca de sus hogares.

El programa estatal contempla la construcción de los 16 planteles en las cinco regiones de Coahuila. La información presentada durante el arranque establece su distribución territorial y los montos de inversión, mientras que la primera obra anunciada corresponde a la preparatoria Margarita Maza, en Ciudad Acuña.