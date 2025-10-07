Coahuila consolida su liderazgo gastronómico con festivales

Coahuila vivió una intensa agenda gastronómica con la realización de tres grandes festivales en distintas regiones del estado: el Festival del Fuego en Torreón

Gracias al clima de seguridad y al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, Coahuila vivió este fin de semana una intensa agenda gastronómica con la realización de tres grandes festivales en distintas regiones del estado: el Festival del Fuego en Torreón, el Festival de la Paella 2025 en Saltillo y el Ataúd Fest en Lamadrid, que atrajeron a miles de visitantes y dejaron una derrama económica significativa.

La secretaria de Turismo estatal, Cristina Amezcua González, informó que los eventos registraron una alta afluencia y se desarrollaron en un ambiente familiar, confirmando que el estado se consolida como un destino gastronómico y turístico de referencia en el norte del país.

En la Región Laguna, el Festival del Fuego se celebró el sábado 4 de octubre en Torreón, con competencias culinarias, cocina en vivo, música country y la participación del chef Aquiles Chávez, reconocido a nivel nacional por su trayectoria en la gastronomía mexicana.

La competencia incluyó tres categorías: discada tradicional, res estilo New York y cerdo en baby back ribs, además del galardón All Around otorgado al equipo con mejor desempeño global.

El jurado estuvo integrado por especialistas de Sabinas, Monterrey, Saltillo y otras ciudades del país.

En la Región Sureste, el mismo sábado se realizó el Festival de la Paella 2025 en los jardines de la Universidad La Salle de Saltillo, con una asistencia estimada de tres mil personas y una derrama económica cercana a los 9.5 millones de pesos.

En su décimo quinta edición, el evento reunió a 40 equipos participantes de diferentes municipios coahuilenses y una delegación proveniente de Los Cabos, Baja California Sur, consolidándose como uno de los encuentros culinarios más emblemáticos de la región.

Por su parte, en la Región Centro-Desierto, el municipio de Lamadrid celebró el Ataúd Fest 2025 el domingo 5 de octubre, en el marco del 77 aniversario de su fundación.

En la Plaza Principal, más de ocho equipos compitieron en la categoría de Mejor Costillar de Puerco, dentro de un ambiente de convivencia familiar y con el respaldo del Comité Central de las Festividades de Nuestra Señora del Rosario.

Amezcua González destacó que el próximo evento gastronómico en la agenda estatal será el Campeonato del Grill, que se desarrollará del 17 al 19 de octubre dentro del marco de la Expo, Feria & Fest Saltillo 2025, con la participación de los mejores parrilleros de Coahuila en las categorías Rib Eye Steak, Smoked Pork Ribs y BBQ Freestyle.

La funcionaria subrayó que el éxito de estos festivales refleja la fortaleza del turismo gastronómico coahuilense, impulsado por la seguridad, la organización y la colaboración entre los sectores público y privado.

Agregó que, a diferencia de otras entidades, en Coahuila existe un entorno de paz que permite la realización de eventos que generan desarrollo, inversión y empleos en las diferentes regiones.