Coahuila conmemora voto femenino con conversatorio

Se enfatizó la necesidad de que las mujeres en política unan esfuerzos, para impulsar causas comunes que fortalezcan sus derechos y participación.

El Congreso del Estado, el Instituto Electoral de Coahuila, el Tribunal Electoral del Estado, la Secretaría de las Mujeres y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila (OPPMC), llevaron a cabo el Conversatorio “A 72 años del voto de la mujer, ¡Aquí Estamos!”

Como invitadas especiales y participantes en el Foro: Dulce María Sauri Riancho, exgobernadora y exdiputada federal; María Teresa Ortuño Gurza, exsenadora de la República; Patricia Mercado Castro, diputada federal; legisladoras locales, funcionarias públicas de los tres órdenes de gobierno, entre otros distinguidos invitados.

En el marco de este evento, la diputada Luz Elena Morales refrendó el compromiso del Congreso del Estado de seguir legislando con perspectiva de género, de consolidar un marco normativo que proteja, promueva y garantice los derechos de las mujeres y de las niñas, así como continuar impulsando políticas públicas que aseguren una participación igualitaria en todos los ámbitos

“A 72 años del voto de las mujeres, rendimos un homenaje a las pioneras…cuya trayectoria y compromiso son un referente de liderazgo, congruencia y servicio público”



En este foro las panelistas Dulce María Sauri, María Teresa Ortuño y Patricia Mercado abordaron temas como el valor de quienes han sido pioneras y la importancia de que las mujeres con experiencia en política inspiren y apoyen a las nuevas generaciones, compartiendo sus aprendizajes, obstáculos y consejos.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de que las mujeres en política unan esfuerzos, más allá de ideologías, para impulsar causas comunes que fortalezcan sus derechos y participación, entre otros temas.