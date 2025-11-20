Coahuila concluye el año con su feria del empleo número 20

Además de estas ferias, se organizaron alrededor de 300 jornadas laborales en distintos municipios, lo que permitió acercar vacantes a miles de ciudadanos

El gobierno del estado de Coahuila cerró la oferta laboral de 2025 con la realización de la vigésima feria del empleo del año, efectuada en Saltillo y encabezada por la secretaria del Trabajo, Natzira Sogby.

La funcionaria destacó que, además de estas ferias, se organizaron alrededor de 300 jornadas laborales en distintos municipios, lo que permitió acercar vacantes y oportunidades a miles de ciudadanos.

Durante el evento, el titular del Instituto de Capacitación Tecnológica del Estado, Marco Cantú, resaltó el impacto que han tenido los 11 planteles con los que cuenta el sistema, al brindar formación especializada para que más personas puedan incorporarse al mercado laboral.

Señaló que la capacitación ha sido clave para que los beneficiarios encuentren un empleo formal o inicien sus propios proyectos productivos.

Con estas acciones, autoridades estatales subrayaron que Coahuila avanza en el combate al desempleo y continúa fortaleciendo las herramientas para que la población pueda integrarse a distintas áreas laborales.

Afirmaron que el trabajo conjunto entre gobierno, empresas y centros de capacitación ha sido fundamental para ampliar las oportunidades en todas las regiones del estado.