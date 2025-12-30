Coahuila cierra 2025 con saldo positivo en seguridad e inversión

El balance oficial destacó avances en seguridad, inversión y programas sociales, con indicadores que colocan a Coahuila entre los estados mejor evaluados

Coahuila cerró 2025 con indicadores que lo posicionan entre los estados mejor evaluados del país en seguridad, desarrollo económico y competitividad, de acuerdo con el balance presentado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas al término del año.

Durante el informe, se destacaron resultados en materia de seguridad pública, inversión, infraestructura, educación, salud, turismo y programas sociales, los cuales marcaron el desempeño del estado a lo largo del ejercicio.

Coahuila se mantiene entre los estados más seguros del país

Uno de los principales indicadores presentados fue que Coahuila se mantiene como el segundo estado más seguro de México y el más seguro del norte del país. En este contexto, Saltillo figura como la capital más segura a nivel nacional.

Asimismo, Piedras Negras y Acuña fueron señaladas como las fronteras más seguras, mientras que Torreón se ubicó dentro de las 15 ciudades con mejores indicadores de seguridad en el país.

Obras de infraestructura en todas las regiones

En materia de infraestructura, durante 2025 se ejecutaron obras de alto impacto en todas las regiones del estado, con proyectos orientados a mejorar la movilidad y generar empleo.

En la región Laguna destacaron el Sistema Vial Abastos–Independencia y el bulevar La Joya–La Partida. En el Sureste se realizaron obras como el bulevar Nazario Ortiz, Los Pastores y la ampliación a cuatro carriles de la carretera a Derramadero.

En la región Centro se llevó a cabo el Libramiento Carlos Salinas, mientras que en el Norte y la Carbonífera se impulsaron proyectos como el bulevar Chuy María Ramón, la Ruta Fiscal y la rehabilitación total de la Autopista Premier.

Inversión y crecimiento económico durante 2025

El dinamismo económico fue otro de los ejes del año. Coahuila cerró con más de 147 nuevas inversiones provenientes de 17 países, que en conjunto superaron los 150 mil millones de pesos y generaron miles de empleos.

Además, el estado se mantuvo en el segundo lugar nacional en exportaciones y fortaleció su conectividad aérea con inversiones por 800 millones de pesos en aeropuertos, así como la apertura de nuevos vuelos.

Avances en educación, salud y programas sociales

En el sector educativo, se reportaron avances a través del programa Impulso Educativo, con la entrega de camiones para transporte escolar, internet en escuelas rurales, construcción y rehabilitación de planteles, además de la entrega de útiles escolares gratuitos a más de 530 mil estudiantes, junto con uniformes y tenis en zonas rurales.

En materia de salud, durante el año se rehabilitaron hospitales y centros de salud, se alcanzó un 85 por ciento de abasto de medicamentos y más de 30 mil personas adultas mayores y con discapacidad accedieron a la Tarjeta de la Salud Popular.

El turismo también registró resultados positivos con la realización de eventos en todas las regiones, generando derrama económica y atracción de visitantes, mientras que programas sociales como Mujeres Echadas Pa’Delante permitieron que miles de mujeres concluyeran estudios de preparatoria o continuaran su formación profesional.

Inversión social y perspectiva para 2026

A través de la estrategia Mejora, se destinaron más de mil 500 millones de pesos a obras sociales, incluyendo pavimentación, recarpeteo, electrificación, agua potable, drenaje y vivienda.

De acuerdo con el balance oficial, estos resultados permitieron cerrar 2025 con bases financieras, sociales y económicas que posicionan a Coahuila con perspectiva estable para el inicio de 2026.