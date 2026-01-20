Coahuila cerró 2025 con la pérdida de 22 mil empleos formales

La secretaria del Trabajo en el estado, Nazira Zogbi Castro, explicó que este comportamiento no es exclusivo de Coahuila, sino parte de una tendencia nacional

Coahuila registró la pérdida de alrededor de 22 mil empleos formales durante 2025, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una situación que autoridades laborales atribuyen al impacto del mercado global y a la incertidumbre económica que afectó principalmente al sector manufacturero.

La secretaria del Trabajo en el estado, Nazira Zogbi Castro, explicó que este comportamiento no es exclusivo de Coahuila, sino parte de una tendencia nacional e incluso internacional que golpeó con mayor fuerza a la industria automotriz y a sus cadenas de proveeduría, especialmente en los últimos meses del año.

Detalló que las bajas laborales se presentaron de forma escalonada a lo largo de 2025, con periodos de recuperación parcial, aunque sin lograr compensar completamente las pérdidas acumuladas, particularmente en el último trimestre del año.

Zogbi Castro señaló que históricamente el mercado laboral presenta ajustes cíclicos, sobre todo en el sector industrial, y recordó que en el primer trimestre de cada año suelen registrarse miles de bajas temporales; sin embargo, reconoció que en 2025 el impacto fue mayor al promedio debido al contexto económico global.

A pesar de este escenario, Coahuila se mantuvo entre las entidades con mayor generación de empleo formal a nivel nacional, ocupando posiciones dentro del top ten, incluso frente a estados como Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Guanajuato, que registraron pérdidas superiores en el mismo periodo.

La funcionaria subrayó que, ante este panorama, el gobierno estatal reforzó estrategias de vinculación laboral, ferias de empleo y coordinación con el sector empresarial, con el objetivo de facilitar la recolocación de trabajadores y amortiguar el impacto social de la pérdida de empleos formales.