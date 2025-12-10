Coahuila cerrará 2025 sin pedir crédito y con pagos garantizados

El gobernador, Manolo Jiménez, indico que el estado tiene recursos necesarios para cubrir a tiempo los pagos a proveedores y el aguinaldo de sus trabajadores

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que, por primera vez en varios años, Coahuila no solicitará créditos a corto plazo para enfrentar el cierre del ejercicio fiscal, resultado de una administración financiera que calificó como responsable, transparente y eficiente.

Indico que el Estado cuenta con los recursos necesarios para cubrir a tiempo los pagos a proveedores y el aguinaldo de las y los trabajadores del Gobierno del Estado.

El mandatario explicó que este logro deriva del trabajo del equipo financiero encabezado por el secretario de Finanzas, Antonio Gutiérrez, y el administrador general, José María Morales Padilla.

Señaló que, tras varios ejercicios en los que era habitual recurrir a deuda temporal para garantizar los compromisos de fin de año, en 2025 Coahuila llega con liquidez suficiente para cumplir sin necesidad de financiamiento adicional.

Jiménez destacó que esta estabilidad responde a un modelo basado en honestidad, revisión permanente de cuentas, recorte de gastos innecesarios, eficiencia en el uso del recurso y disciplina presupuestal, lo que ha permitido redirigir fondos hacia áreas prioritarias y mantener finanzas sanas.

Como parte del calendario de fin de año, el gobernador aseguró que el pago a proveedores se realizará conforme a lo programado y que el aguinaldo, cuyo monto global supera los mil millones de pesos, será depositado entre el 10 y 11 de diciembre, adelantándose a las fechas tradicionales, en este sentido subrayó que estos resultados confirman un cierre financiero positivo para Coahuila en 2025.