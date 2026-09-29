Coahuila capacita a más de mil 800 en crisis emocionales

El DIF Coahuila capacitó a personal de distintas áreas para detectar riesgos, brindar apoyo inicial y canalizar casos de salud mental

Más de mil 800 personas en Coahuila han recibido capacitación para identificar crisis emocionales, reconocer señales de riesgo relacionadas con el consumo de sustancias y brindar una primera respuesta a quienes necesitan atención en salud mental.

Entre los participantes se encuentran policías, agentes del Ministerio Público, personal de la Fiscalía, elementos de Protección Civil, psicólogos, docentes y servidores públicos que, por sus actividades cotidianas, pueden encontrarse frente a personas que atraviesan una situación de crisis.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, informó que la capacitación se desarrolló en las cinco regiones del estado mediante Primeros Auxilios Psicológicos y el denominado Método NEXO, como parte de la estrategia Vive Libre Sin Drogas.

El modelo establece cuatro pasos para actuar ante una persona que necesita apoyo: identificar el nivel de riesgo, brindar escucha empática, explorar sus necesidades y motivaciones, y orientarla hacia los servicios especializados correspondientes.

La intención es que quienes tienen contacto directo con la ciudadanía puedan reconocer una situación de vulnerabilidad y facilitar el acceso a atención profesional, en lugar de limitarse únicamente a detectar el problema.

“Cuando una persona decide pedir ayuda, es fundamental que encuentre a alguien que sepa escuchar, identificar una situación de riesgo y orientarla correctamente”, señaló Salinas Valdés.

La capacitación también contempla situaciones vinculadas con riesgos psicosociales y consumo de sustancias, con herramientas para ofrecer acompañamiento inicial sin sustituir la intervención de profesionales especializados.

Las actividades se realizaron en municipios de las regiones Centro, Carbonífera, Norte, Sureste y Laguna, con participación de personal de distintas dependencias municipales y estatales.

De acuerdo con el DIF Coahuila, el objetivo es establecer criterios comunes de actuación para que policías, docentes, personal de emergencias y otras autoridades sepan cómo responder ante una crisis y a qué servicios canalizar a las personas.

El Método NEXO forma parte de las acciones de profesionalización de Vive Libre Sin Drogas y busca ampliar la capacidad de detección temprana y atención inicial ante problemas de salud mental y adicciones en la entidad.