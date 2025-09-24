Coahuila busca tipificar violencia contra docentes

A raíz de las agresiones que han sufrido docentes en Coahuila y Tamaulipas, el Congreso local está dispuesto a analizar reformas para castigar estas agresiones

A raíz de las agresiones que han sufrido docentes en Coahuila y Tamaulipas, el Congreso está dispuesto a analizar reformas con el fin de poder tipificar la violencia contra los docentes.

Recientemente, un maestro de la Secundaria No. 8 en la colonia La Madrid, en Saltillo, fue agredido por un ex alumno, quien lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. En Altamira, Tamaulipas, un grupo de estudiantes también golpeó al director de un plantel educativo técnico.

Durante la presentación de los foros de consulta para actualizar el marco normativo de la Secretaría de Educación en Coahuila, el secretario general de la Sección 5 del SNTE, Everardo Padrón García, propuso una reforma legal que proteja a los docentes.

“Lo que se mencionaba ahorita… tipificar y sancionar de manera específica la violencia contra los trabajadores de la educación en el ejercicio de sus funciones, incluyendo violencia física, verbal, sicológica y digital.

“La formalización y actualización de los protocolos de prevención, atención y sanción de violencia escolar y laboral, asegurando la participación de la representación sindical en su diseño”.

La secretaria general de la Sección 38, Isela Licerio Luévano, dijo que la colocación de cámaras de vigilancia dan garantías y certeza para los maestros, quienes han podido defenderse gracias a esta evidencia.

“Es un área de oportunidad muy grande que todos nuestros centros escolares tengan cámaras, y poder tener nosotros la evidencia a través de un video, y poder actuar en consecuencia”.

La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, señaló que la agenda legislativa contempla distintos ejes, entre ellos el educativo, y por ello este tipo de foros impulsan y fortalecen las propuestas del Ejecutivo estatal.

“Que se logren las reformas, en este caso lo que nos corresponde al Congreso es la Ley de Educación, que pueda fortalecer la enseñanza y proteja a quienes forman parte del sector educativo”.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, explicó que se revisarán y modificarán cinco documentos, entre ellos los lineamientos para la participación de madres, padres o tutores en escuelas, un manual de convivencia y disciplina escolar, el protocolo de actuación de riesgos en educación básica, el uso correcto de cámaras de vigilancia en escuelas y la actualización de la Ley Estatal de Educación.

El foro se realizará vía remota, y operará a través del portal de la SEDU del 24 de septiembre al 7 de octubre, y estará abierto a la población en general para propuestas.