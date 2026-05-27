Coahuila busca reducir rezago educativo de 455 mil personas

Autoridades señalaron que el objetivo será ampliar la atención educativa para jóvenes y adultos que no concluyeron sus estudios

Más de 455 mil personas en Coahuila enfrentan rezago educativo al no haber concluido la primaria, secundaria o no saber leer y escribir, cifra que motivó la firma de un convenio entre el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para fortalecer programas de alfabetización y educación básica en la entidad.

Durante el evento encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, autoridades señalaron que el objetivo será ampliar la atención educativa para jóvenes y adultos que no concluyeron sus estudios.

El director estatal del IEEA, Jaime Bueno Zertuche, advirtió que, aunque Coahuila se mantiene entre los estados con mayores niveles educativos del país, todavía existe un reto social importante, ya que más de 455 mil personas no han concluido primaria, secundaria o no saben leer y escribir.

“Tenemos que ver más allá de los números y entender lo que representa para miles de personas no tener acceso a la educación básica”, señaló.

Como parte del convenio, el Gobierno de Coahuila anunció apoyos económicos para personas que concluyan procesos de alfabetización, primaria o secundaria, además de incentivos dirigidos al personal educativo encargado de cumplir metas de atención.

El director nacional del INEA reconoció a Coahuila como una de las entidades con mayor disposición para fortalecer estrategias contra el rezago educativo y destacó la coordinación entre el gobierno estatal y federal.

Durante la ceremonia también participó Ángel Iván Juárez Gaitán, quien relató cómo logró concluir sus estudios mientras permanecía internado en un centro de rehabilitación contra las adicciones.

El joven señaló que la educación le permitió reconstruir su proyecto de vida tras abandonar anteriormente sus estudios y aseguró que encontró una nueva oportunidad gracias a los programas del instituto.

Las autoridades destacaron que el convenio busca no solamente incrementar indicadores educativos, sino ampliar oportunidades laborales, sociales y personales para miles de personas en situación vulnerable.

En el evento participaron además el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez; así como representantes empresariales y sociales vinculados a programas educativos y de inclusión.