Coahuila busca mantener inversiones de Norteamérica

El gobernador Manolo Jiménez participó en encuentros con directivos de empresas internacionales y representantes diplomáticos.

Ante los desafíos económicos que enfrenta América del Norte, Coahuila busca mantener la llegada de inversiones de Estados Unidos y Canadá mediante una estrategia centrada en ofrecer seguridad, certeza jurídica, infraestructura y disponibilidad de trabajadores calificados, señaló el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante su participación en el North Capital Forum.

En el encuentro, que reunió a representantes empresariales y diplomáticos de distintos países, el mandatario sostuvo que la función del Gobierno estatal es generar condiciones para que el sector privado mantenga sus operaciones y contemple nuevos proyectos de inversión en la entidad.

“Como gobierno no generamos empleos ni hacemos las inversiones, eso le corresponde al sector privado. Lo que sí hacemos es generar las condiciones para que esas inversiones puedan llegar”, expresó.

Jiménez Salinas participó en el panel Cuenta conmigo: una conversación con aliados de América del Norte, donde destacó que la coordinación entre empresas, sociedad y autoridades ha sido parte de la estrategia utilizada para enfrentar los cambios económicos.

Señaló que entre los principales factores que buscan las compañías al seleccionar un destino para invertir se encuentran la seguridad, el Estado de derecho, los servicios disponibles, la estabilidad laboral y la formación de personal especializado.

El gobernador puso como ejemplo el desarrollo de la industria automotriz en Coahuila, a partir de la llegada de General Motors en 1980 y el crecimiento posterior de las empresas proveedoras de autopartes.

Explicó que esta expansión industrial también ha requerido adaptar la formación académica y técnica para preparar trabajadores e ingenieros de acuerdo con las necesidades de las compañías instaladas en el estado.

Durante el foro compartió panel con representantes de General Motors, Bombardier y Siemens, así como con los embajadores de Bahréin en Estados Unidos y Australia en México.

Como parte de su agenda en la Ciudad de México, Jiménez Salinas también asistió a una cena con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, funcionarios de los gobiernos estadounidense y canadiense, y directivos de empresas internacionales.

En esta gira estuvo acompañado por Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, y Sofía Delgadillo Díaz, directora de la Oficina de Promoción Económica y Turística Pro Coahuila.

El Gobierno estatal no informó sobre la formalización de nuevas inversiones ni anunció montos o proyectos específicos derivados de los encuentros.