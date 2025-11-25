Coahuila avanza en certeza patrimonial con entrega de escrituras

El informe estatal resaltó el impulso a la regularización de viviendas y la labor conjunta que permite que más familias consolide un patrimonio.

Durante el Segundo Informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila, Ángel Mahammad Sánchez, destacó que cada vez más familias del estado están recibiendo las escrituras que les brindan certeza jurídica sobre su patrimonio.

Señaló que este avance es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la SEVOT. Sánchez expresó que acompañar al mandatario en su informe fue un honor, pues refleja el compromiso compartido por impulsar acciones que realmente beneficien a la población.

Reafirmó que desde la Secretaría continuará trabajando para que Coahuila siga creciendo con mayor seguridad, prosperidad y oportunidades para todas y todos.

El funcionario subrayó que la entrega de escrituras forma parte de un esfuerzo permanente para fortalecer la calidad de vida de las familias, permitiendo que más hogares cuenten con un patrimonio formal y protegido.

Añadió que estos logros son resultado del trabajo en equipo y de la visión de desarrollo que impulsa la administración estatal.