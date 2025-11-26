Coahuila avanza 'cumpliendo en equipo': subsecretario general

Rodríguez también destacó la labor del gobernador ante los retos nacionales, como el cierre de fronteras y el apoyo a los productores

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Previo al Segundo Informe de Gobierno, Diego Rodríguez, subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional de Coahuila, destacó que la administración de Manolo Jiménez llega a su segundo año con resultados sólidos en seguridad, empleo y calidad de vida.

Recordó que desde campaña el compromiso fue blindar al estado, afirmando que “se ha estado cumpliendo”. Subrayó que los indicadores nacionales colocan a Coahuila como una entidad estable y segura, gracias a un trabajo coordinado con instituciones federales y municipales.

“Hemos comprendido que la única manera de que pudiéramos avanzar, como lo dice el eslogan, es en equipo. Veamos, por ejemplo, temas como el de la seguridad. Se trabaja en coordinación con el Ejército, con la Guardia Nacional, con la Marina Armada, con la Fiscalía General del Estado, con la Fiscalía Federal, de la misma manera con las policías estatales, municipales, con todos los alcaldes. Y esa es la manera en que se logran grandes cosas, haciéndolo juntos y en coordinación”, puntualizó.

Rodríguez también destacó la labor del gobernador ante los retos nacionales, como el cierre de fronteras y el apoyo a los productores.

Destacó que Jiménez ha sostenido diálogo constante con autoridades estadounidenses y con la presidenta de la República, manteniendo una relación institucional para resolver problemas. Recordó la reciente visita del mandatario estatal a Austin, donde se reconoció a Coahuila como “el Texas de México”.

“Yo destacaría que el gobernador en primera instancia, ha tenido un gran diálogo con las autoridades americanas, incluso este año hace cerca de un mes, un mes y medio, estuvo en Austin con el secretario de Seguridad de allá y el secretario de Turismo, que incluso dijo que Coahuila era el Texas de México. Pero a la par también de eso, diversas reuniones que ha tenido con la presidenta de la República, diversas, recordaremos aquella foto en Palacio Nacional, aquellas reuniones que hubo para el tema de ganadería”

Además, señaló los avances en infraestructura, como el próximo estreno del Bulevar Nazario y otras obras en todas las regiones del estado.

“Esa es la manera en que se logran las grandes cosas, haciéndolo juntos y en coordinación” , reiteró, subrayando que el gobierno busca cumplir a todas las regiones, aun ante los retos financieros.