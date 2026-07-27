Coahuila atenderá delitos contra seres sintientes con Fiscalía

Señaló que el proyecto aún se encuentra en proceso de revisión para afinar sus últimos detalles antes de ser enviado al Congreso local

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El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado se presentará la nueva Ley de la Fiscalía General del Estado, la cual contempla la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra los Seres Sintientes.

La propuesta busca fortalecer las acciones de investigación y procuración de justicia en los casos de maltrato y violencia contra los animales en la entidad.

El mandatario estatal explicó que la iniciativa ha sido elaborada de manera coordinada entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General, la Consejería Jurídica y el Poder Legislativo, además de considerar aportaciones de distintos sectores de la sociedad. Señaló que el proyecto aún se encuentra en proceso de revisión para afinar sus últimos detalles antes de ser enviado al Congreso local.

Coahuila busca contar con área especializada para combatir este tipo de delitos

De concretarse la reforma, Coahuila contará con un área especializada para atender los delitos relacionados con los seres sintientes, con el objetivo de reforzar la atención de las denuncias, mejorar las investigaciones y avanzar en la protección del bienestar animal. El anuncio se da en un contexto en el que la sociedad ha incrementado su exigencia de sanciones más firmes contra quienes incurran en actos de maltrato animal.