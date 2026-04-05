Coahuila asegura estabilidad y recaudación al alza

Gobierno estatal de Coahuila prevé ingresos sólidos en 2026 y mantiene equilibrio financiero sin recurrir a deuda de corto plazo

Coahuila mantiene finanzas estables y una proyección positiva en recaudación para este año, con ingresos propios que permitirán cumplir con obras y compromisos sin recurrir a endeudamiento de corto plazo, informó el secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez.

El funcionario detalló que para 2026 se estima una recaudación cercana a los 6 mil 500 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), uno de los principales ingresos estatales, y señaló que al mes de enero se avanza conforme a lo proyectado.

Indicó que el estado ha logrado sostener sus finanzas a partir de ingresos propios, lo que ha permitido enfrentar posibles variaciones en participaciones federales, sin afectar la ejecución de proyectos.

Recordo que durante 2025 Coahuila cumplió con sus compromisos financieros sin necesidad de contratar créditos de corto plazo, lo que refleja estabilidad en el manejo de recursos.

En cuanto al gasto, explicó que existe una planeación definida para este año, con inversiones enfocadas en infraestructura, seguridad y salud, además del funcionamiento del fideicomiso estatal, donde el 80 por ciento de los recursos se destina a obras y seguridad, y el 20 por ciento a programas sociales.

Sobre la recaudación estatal, señaló que se mantiene una buena respuesta en el pago de impuestos como el ISN y derechos vehiculares, aunque estos últimos registran un avance aproximado del 20 al 22 por ciento del padrón.

El secretario añadió que el estado continuará con estrategias para fortalecer la recaudación durante el año, con el objetivo de mantener el equilibrio financiero y garantizar la ejecución de obras y servicios.

Asimismo, indicó que tras la reestructura de la deuda realizada en 2023, las condiciones actuales son favorables, por lo que se analizará cualquier oportunidad futura que permita mejorar aún más el esquema financiero del estado.