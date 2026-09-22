Coahuila asegura cerca de una tonelada de droga sintética

La Fiscalía de Coahuila informó que denuncias ciudadanas y cateos permitieron decomisar cerca de una tonelada de cristal en el estado durante el último año

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que en lo que va del año, se ha decomisado cerca de una tonelada de cristal o droga sintética, gracias a los cateos que se han realizado a partir de las denuncias ciudadanas.

“En seis meses más de mil reportes. No todos terminan en cateos, pero esto genera un enlace de confianza. Ustedes dirán poquita, mucha… son tres kilogramos de cristal (decomisados recientemente en Ciudad Acuña), que se suman a prácticamente una tonelada asegurada en un año con esta estrategia de los cateos”, dijo Fernández Montañez.

“Y eso no tiene que ver con el trasiego de drogas en carreteras donde la FGR y Guardia Nacional están haciendo un excelente trabajo”, agregó el Fiscal.

Denuncias ciudadanas permiten realizar cateos

Dijo que esto ha sido gracias a la estrategia de involucrar a la ciudadanía en el tema de seguridad, y los grupos de mensajería que permiten reportar actividades sospechosas de manera anónima.