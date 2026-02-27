Coahuila arranca temporada de incendios con inversión histórica

El estado mantiene una plantilla de 103 brigadistas permanentes y capacitó a más de 250 personas adicionales para reforzar la seguridad

Con un total de 10 incendios forestales registrados en las primeras semanas del año y condiciones climáticas adversas, el Gobierno de Coahuila activó formalmente la temporada 2026 durante la Sesión del Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales, donde se confirmó una inversión acumulada cercana a los 200 millones de pesos en los últimos dos años para fortalecer la capacidad de respuesta.

Condiciones climáticas anticipan un año complejo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas advirtió que el año será complejo debido a un cierre de 2025 con lluvias abundantes que generaron material combustible, seguido de un invierno frío y seco.

“Esto ya empezó”, señaló al referirse a los diez incendios recientes que obligaron a activar de inmediato al grupo operativo interinstitucional.

Coahuila entre los estados con menor superficie afectada

El mandatario destacó que, aunque Coahuila registra un número alto de incendios en comparación con otras entidades, se mantiene entre los estados con menor superficie afectada, lo que atribuyó a la reacción rápida y coordinación entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CONAFOR, brigadas estatales, municipios, propietarios privados y sociedad organizada.

Recordó que en 2025 la entidad enfrentó múltiples incendios simultáneos en zonas como Maderas del Carmen, Sierra del Burro y Arteaga, donde se registraron más de 30 siniestros en un mismo periodo.

Subrayó que la diferencia respecto a 2011 —cuando un incendio devastó cerca de 300 mil hectáreas— ha sido la capacidad de respuesta inmediata para evitar que varios focos se conviertan en un solo evento de gran magnitud.

Planeación, prevención y restauración ambiental

Por su parte, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, señaló que la preservación de las áreas naturales es clave para garantizar biodiversidad, fuentes de agua, aire limpio y actividades económicas como el ecoturismo.

Indicó que el Consejo Ciudadano permite planear acciones de prevención, alertamiento temprano, combate y restauración ambiental con participación social.

Inversión en helicópteros, brigadas y equipamiento

El subsecretario de Incendios Forestales de la Secretaría del Medio Ambiente, René Medina Morales, informó que durante 2025 se destinó una inversión superior a 80 millones de pesos para helicópteros, herramientas, radiocomunicación, vehículos y agentes retardantes.

Además, se firmó un convenio con CONAFOR que canalizó 4.1 millones de pesos federales para la contratación y equipamiento de 60 brigadas rurales en regiones prioritarias.

Actualmente, el estado mantiene una plantilla de 103 brigadistas permanentes y capacitó a más de 250 personas adicionales para reforzar la seguridad operativa.

También se entregaron más de 900 piezas de equipo de protección personal, 700 herramientas especializadas y siete vehículos para atención en campo.

Estrategia de ataque inmediato y coordinación total

El gobernador enfatizó que el modelo de combate en Coahuila se basa en atacar los incendios de manera inmediata y con fuerza total, evitando que se expandan.

“Hay que atajarlos como las broncas de seguridad, todos al mismo tiempo y con toda la fuerza”, expresó.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana serán determinantes para enfrentar una temporada que, por condiciones climáticas y acumulación de material vegetal seco, podría presentar escenarios de alta intensidad.