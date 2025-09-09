Coahuila anuncia obras por $21.6 mdp en Sacramento y Nadadores

El gobernador, Manolo Jiménez, recordó que el programa se desarrolla en los 38 municipios de Coahuila, con una bolsa global superior a $1,500 millones de pesos

Como parte del programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante, el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha proyectos de infraestructura en los municipios de Sacramento y Nadadores, con una inversión conjunta de $21.6 millones de pesos.

En Sacramento se destinan $6.4 millones de pesos, principalmente para rehabilitar el sistema de agua potable en la colonia 7 de abril, con una inversión aproximada de $4 millones.

Mientras que en Nadadores se invertirán $15.2 millones, entre ellos $5 millones de pesos para la tercera etapa de la Línea Verde en la Plaza Juárez.

Jiménez Salinas recordó que este programa se desarrolla en los 38 municipios de Coahuila, con una bolsa global superior a $1,500 millones de pesos que contempla pavimentación, recarpeteo, drenaje, electrificación, espacios educativos y deportivos, además de obras de agua potable y mejora de plazas públicas.

El mandatario destacó también los avances en el Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad, con más de $600 millones de pesos destinados a créditos accesibles para ganaderos, rehabilitación de rastros en Monclova y Villa Unión, y fortalecimiento del centro de subastas en Múzquiz.

Jiménez señaló que su gobierno trabaja en paralelo en salud, con la rehabilitación de hospitales y centros médicos, la entrega de la Tarjeta de la Salud Popular a más de 20,000 adultos mayores y la operación del Centro de Telemedicina. También mencionó apoyos sociales como “El Despenzón” y los mercaditos de Mejora.

En el tema de seguridad, reiteró la coordinación con Ejército, Guardia Nacional, Marina, fiscalías y municipios, lo que —dijo— mantiene a Coahuila como uno de los estados más seguros del país.

Las alcaldesas Andrea Wendolin Ovalle (Sacramento) y María Alejandra Huerta Alemán (Nadadores) coincidieron en que estas obras responden a necesidades ciudadanas y fortalecen la convivencia, la cultura y el deporte en sus municipios.