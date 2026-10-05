Coahuila alista reforma educativa con medidas de prevención

Morales Núñez señaló que actualmente existe una mesa de trabajo entre el Congreso, la Secretaría de Educación y el Ejecutivo estatal

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La reforma a la Ley de Educación de Coahuila se encuentra prácticamente concluida y en los próximos días será presentada ante las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura para su revisión, informó la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Luz Elena Morales Núñez.

Explicó que se trata de una modificación integral que contempla incorporar distintas propuestas que han sido planteadas durante la actual legislatura.

Analizan regulación de redes sociales y prevención en escuelas

Entre los temas que serán incluidos se encuentra la regulación relacionada con el uso de redes sociales y el fortalecimiento de medidas para prevenir conductas de riesgo dentro de los planteles educativos.

Morales Núñez señaló que actualmente existe una mesa de trabajo entre el Congreso, la Secretaría de Educación y el Ejecutivo estatal, donde se analizan las iniciativas que podrían incorporarse al proyecto final.

El ataque en Torreón impulsa la revisión de medidas de protección

La legisladora consideró que los hechos ocurridos este jueves en el ejido La Unión, en Torreón, son un llamado para reforzar desde el marco legal las acciones de prevención y protección dentro de las escuelas.

Señaló que este tipo de situaciones afectan a toda la sociedad y obligan a revisar los mecanismos existentes para evitar que tanto estudiantes como docentes queden expuestos a situaciones que pongan en peligro su integridad.