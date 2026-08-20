Coahuila alista nueva ley contra el maltrato animal

El Gobierno de Coahuila prepara una nueva legislación y estructura institucional para investigar y atender casos de maltrato animal

El Gobierno de Coahuila prepara una nueva estrategia para fortalecer la investigación del maltrato animal, luego del rescate de 53 perros encontrados en condiciones de abandono en Castaños. El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que se trabaja en una nueva legislación y en una estructura institucional con mayor capacidad para atender los delitos relacionados con la protección de los animales.

Jiménez Salinas explicó que el proyecto contempla la participación de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente y los gobiernos municipales. Señaló que el propósito no es únicamente crear una Fiscalía especializada, sino fortalecer el área que actualmente atiende estos casos para asignarle mayor personal, recursos y tiempo de investigación.

Maltrato animal tendrá una estructura especializada

El gobernador reconoció que el maltrato animal ya se encuentra contemplado como delito en Coahuila, pero consideró necesario mejorar la capacidad institucional para investigar estas conductas. Explicó que actualmente existen áreas que deben atender simultáneamente investigaciones por delitos de alto impacto y casos relacionados con animales.

Jiménez Salinas señaló que separar y fortalecer estas funciones permitirá que los agentes encargados de investigar delitos de alto impacto concentren sus esfuerzos en esas carpetas. Al mismo tiempo, una unidad con mayor capacidad podrá atender específicamente las denuncias por maltrato animal y dar seguimiento a las investigaciones que se presenten.

La propuesta será elaborada mediante coordinación entre el Gobierno de Coahuila, la Fiscalía General del Estado y el Congreso local. El mandatario explicó que la nueva legislación permitirá establecer con mayor claridad las responsabilidades de cada institución y mejorar los mecanismos para investigar y sancionar los casos que correspondan al ámbito estatal.

También se contempla fortalecer la participación de la Secretaría de Medio Ambiente en las acciones relacionadas con la protección animal. Jiménez Salinas señaló que la regulación de los centros que reciben animales en situación de calle corresponde principalmente a los municipios, por lo que será necesario mejorar la coordinación con los ayuntamientos.

Municipios deberán fortalecer atención a animales

El gobernador consideró que algunas experiencias desarrolladas en municipios como Saltillo y Ramos Arizpe pueden servir como referencia para implementar mecanismos similares en otras ciudades de Coahuila. Señaló que existen buenas prácticas que pueden ser adaptadas para mejorar la atención de animales abandonados o en situación de riesgo.

La propuesta estatal surge después del operativo realizado en Castaños, donde autoridades rescataron 53 perros de un inmueble relacionado con la Fundación Frichem. Los animales fueron retirados del lugar y posteriormente quedaron bajo atención de asociaciones y rescatistas, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación.

Jiménez Salinas sostuvo que el caso evidenció la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad, procuración de justicia, protección ambiental y gobiernos municipales. Consideró que cada instancia debe contar con las herramientas necesarias para intervenir dentro de sus respectivas competencias.

Buscan evitar que investigaciones por maltrato queden sin seguimiento

El mandatario estatal indicó que la nueva estructura deberá permitir una atención más especializada de las denuncias por maltrato animal. Añadió que el objetivo es evitar que este tipo de investigaciones pierdan seguimiento debido a la carga de trabajo que enfrentan actualmente las áreas encargadas de atender distintos delitos.

El rescate de los 53 perros también puso bajo revisión las condiciones en que operan algunos espacios dedicados a recibir animales en situación de calle. Por ello, el Gobierno de Coahuila plantea combinar la investigación penal con medidas de prevención, regulación y coordinación municipal para fortalecer la protección animal en la entidad.