Coahuila alerta por tormentas y vientos de hasta 60 km/h

Protección Civil prevé lluvias y tormentas en varias regiones de Coahuila durante los próximos cuatro días, con mayor intensidad jueves y viernes

La probabilidad de lluvias y tormentas aumentará en gran parte de Coahuila durante los próximos días, principalmente el jueves 1 y viernes 2 de octubre, con una probabilidad de precipitación de hasta 91 por ciento en la Región Sureste y posibles rachas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil de Coahuila, informó que las precipitaciones comenzarán a presentarse en distintas zonas del estado, principalmente en las regiones Centro-Desierto, Sureste y algunos sectores de la Región Norte, con condiciones de inestabilidad que se mantendrán durante los siguientes cuatro días.

El pronóstico contempla lluvias de intensidad variable, tormentas eléctricas y episodios de precipitación fuerte, además de un descenso moderado de temperatura a partir del jueves, aunque sin una caída considerable en los valores térmicos.

El funcionario aclaró que, hasta el momento, las lluvias previstas para Coahuila no tienen relación directa con los remanentes del fenómeno meteorológico Polo, debido a su distancia y a las condiciones actuales de desplazamiento.

“Ahorita tenemos otros fenómenos que son los que nos están propiciando la lluvia. No se tiene alguna relación todavía con Polo”, explicó.

Ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes, Protección Civil estatal mantiene comunicación con las unidades de emergencia de los 38 municipios para coordinar una eventual respuesta, especialmente en los sectores donde puedan presentarse afectaciones.

Durán señaló que existen mecanismos de coordinación con corporaciones municipales, Policía Estatal y Guardia Nacional para apoyar a la población en caso de ser necesario.

Respecto a la temporada invernal, indicó que se tiene una previsión de aproximadamente 56 frentes fríos entre septiembre y mayo.

También mencionó que existen previsiones de un invierno 2026-2027 potencialmente más intenso que los registrados en años recientes; sin embargo, se trata de un escenario meteorológico que deberá actualizarse conforme avance la temporada.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse pendiente de los avisos oficiales, particularmente antes de realizar viajes por carretera o actividades al aire libre durante jueves y viernes.