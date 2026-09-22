Coahuila alcanza primer lugar nacional en percepción de segurida

Jiménez sostuvo que estos recursos permitirán ampliar la capacidad operativa de las corporaciones y mantener los despliegues conjuntos dentro del estado

El estado registró un incremento de 24 puntos en la percepción de seguridad durante los últimos años y alcanzó 71.5 por ciento en 2026, de acuerdo con los resultados de la ENVIPE presentada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Coahuila se colocó en el primer lugar nacional en percepción de seguridad, luego de que 71.5 por ciento de los habitantes señalaran sentirse seguros, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el INEGI.

Coahuila registra tendencia ascendente desde 2023

En rueda de prensa, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que este indicador ha mantenido una tendencia ascendente desde 2023, cuando Coahuila ocupaba el tercer lugar nacional con 53.7 por ciento.

Para 2024, la entidad permaneció en el tercer sitio, aunque incrementó su percepción de seguridad a 60 por ciento pero para este 2026 alcanzó 71.5 por ciento y se posicionó en el primer lugar.

“Se ha subido en esta administración 24 por ciento, que es un logro muy importante”, afirmó Jiménez durante la presentación de los resultados.

Mantendrán inversiones para blindaje estatal en 2027

El mandatario señaló además que durante 2027 continuará el gasto destinado al blindaje estatal, con inversiones dirigidas a infraestructura, adquisición de equipamiento policial, patrullas y tecnología para las corporaciones de seguridad, auque el monto específico no fue detallado durante el anuncio.

Jiménez sostuvo que estos recursos permitirán ampliar la capacidad operativa de las corporaciones y mantener los despliegues conjuntos dentro del estado y en sus límites con Nuevo León, Zacatecas y Durango

Los estados con los mayores porcentajes en percepcion de seguridad

Coahuila — 71.5 %

Yucatán — 63.8 %

Aguascalientes 57.8 %

Querétaro 53.4 %

Baja California Sur 49.4 %