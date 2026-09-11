Coahuila alcanza 71.5% de percepción de seguridad

La ENVIPE 2026 ubica a Coahuila con 71.5 por ciento de percepción de seguridad, por encima de Yucatán, que registra 63.8 por ciento

El 71.5 por ciento de la población de Coahuila declaró sentirse segura en su estado, resultado que coloca a la entidad en el primer lugar nacional en percepción de seguridad dentro de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 2026.

La cifra representa que aproximadamente siete de cada 10 coahuilenses manifiestan una percepción favorable sobre las condiciones de seguridad.

Coahuila superó a Yucatán, con 63.8 por ciento, mientras que el promedio nacional se ubicó en 24.7 por ciento, de acuerdo con los datos citados por el Gobierno del Estado a partir de la encuesta.

El avance también es visible respecto a años anteriores. En 2021, la percepción de seguridad en Coahuila se ubicaba en 43.3 por ciento, frente al 71.5 por ciento registrado en 2026.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas atribuyó el resultado al fortalecimiento de la estrategia estatal basada en prevención, proximidad, inteligencia y capacidad de reacción, además de la coordinación con fuerzas federales y municipios.

“En Coahuila, la seguridad la trabajamos entre todas y todos, por eso hoy nos sentimos muy orgullosos de decir que Coahuila es el estado más seguro de México”, señaló.

La administración estatal informó que durante la actual gestión se han destinado más de 8 mil millones de pesos a infraestructura, equipamiento, patrullas, capacitación, arcos carreteros y tecnología de videointeligencia para corporaciones estatales y fuerzas federales.

La ENVIPE también coloca a Coahuila en primer lugar nacional en percepción de seguridad entre las mujeres, indicador que, según el gobierno estatal, mejoró respecto a 2025.

Jiménez Salinas reconoció que la entidad no está exenta de hechos delictivos, pero sostuvo que el objetivo es mantener capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

La estrategia incluye además la operación de la Mesa Estatal de Seguridad, coordinación entre los tres órdenes de gobierno y mecanismos de participación ciudadana mediante grupos de WhatsApp para reportar incidentes.

El dato central de la ENVIPE 2026 refleja una mejora sostenida en la percepción ciudadana: Coahuila pasó de 43.3 a 71.5 por ciento en cinco años y, por primera vez, alcanzó el primer lugar nacional en este indicador.