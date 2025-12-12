Coahuila alcanza 550 becas ADETÍ contra el trabajo infantil

Las asignaciones incluyen 114 apoyos en la Región Laguna, 192 en Centro-Desierto, 116 en la Región Norte, 44 en la Sureste y 84 en la Carbonífera

Coahuila sumó este jueves 550 becas del programa ADETÍ destinadas a prevenir el trabajo infantil, tras la entrega de 20 apoyos a niñas, niños y adolescentes de Ramos Arizpe, como parte de una inversión estatal que supera 1.3 millones de pesos en 2025.

El programa tiene como objetivo reducir la incorporación de menores a actividades laborales mediante apoyos económicos y acciones de protección frente a riesgos de explotación.

La entrega realizada en la Casa del Adulto Mayor forma parte de la distribución anual iniciada en noviembre, con la cual el Estado ha otorgado ya 506 becas en cinco regiones y amplió hoy el alcance total a 550 beneficiarios.

Las asignaciones incluyen 114 apoyos en la Región Laguna, 192 en Centro-Desierto, 116 en la Región Norte, 44 en la Sureste y 84 en la Carbonífera.

En Ramos Arizpe, los beneficiarios locales —entre ellos Kiyoko Dayana Shibata Reyes, Ihlanda Guadalupe Herrera Ortega y Noé de Jesús López Ramos— recibieron su apoyo durante un acto oficial en el que se destacó que el municipio participa con aportaciones conjuntas junto con el Gobierno del Estado.

Durante la ceremonia, se reiteró que ADETÍ busca impedir que niñas, niños y adolescentes abandonen la escuela por motivos económicos y protegerlos de riesgos asociados al trabajo.

La estrategia estatal continuará operando en 2026 con el objetivo de consolidar entornos seguros y oportunidades educativas para la población menor de edad.

El evento concluyó con un llamado a reforzar la prevención del trabajo infantil en todas las regiones del estado y a acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad.